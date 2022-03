Polizei Dachau veröffentlichte Kriminalitätsbilanz für das Jahr 2021

Bei einer Betrachtung der letzten zehn Jahre liegt die Zahl der Straftaten 2021 erneut weit unter dem Durchschnittswert von 5.014 Fällen. © pri

Die Polizei Dachau registrierte 4.191 Straftaten im Landkreis Dachau im Jahr 2021 (ohne Verkehrs- und Staatsschutzdelikte). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr 2020 einem Rückgang um - 8,6 Prozent (%).Die Kriminalitätsbelastung betrug 2.702 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Der Vergleichswert für Gesamt-Bayern beträgt hier 4.138 Delikte.

Ohne Berücksichtigung ausländerrechtlicher Delikte ergibt sich für den Landkreis Dachau eine Kriminalitätsbelastung von 2.454 Straftaten pro 100.000 Einwohner (Gesamt-Bayern: 3.869). In ihrer Kriminalitätsbilanz vermeldete die Polizei eine Aufklärungsquote von 68,6 % für das Jahr 2021 und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 3,6 %-Punkte an. Bei Betrachtung der letzten zehn Jahre lag die Zahl der Straftaten 2021 erneut weit unter dem Durchschnittswert von 5.014 Fällen.

Den größten Anteil an den erfassten Straftaten nahmen mit 23 % Diebstahl-Delikte ein. Bei 15,9 % der Straftaten handelte es sich Vermögens- und Fälschungsdelikte. Körperverletzungs-Delikte sind mit einem Anteil von 9,8 % aller Straftaten vertreten.



Im Einzelnen registrierte die Polizei ein (versuchtes) vorsätzliches Tötungsdelikt (gegenüber drei im Jahr 2020), 129 Sexualdelikte (plus 21,7 % im Vergleich zu 2020), 968 Diebstähle (minus 14,6 %), 410 Körperverletzungs-Delikte (minus 20,7 %), 482 Sachbeschädigungen (minus 30,6 %), 326 Rauschgiftdelikte (minus 4,4 %), 158 Ladendiebstähle (minus 22,2 %) und 231 Fahrraddiebstähle (minus 29,4 %). Die Zahl der registrierten Wohnungseinbruch-Diebstähle ist mit 35 Fällen im Vergleich zum Vorjahr um 27,1 % gesunken. Die Zunahme bei den erfassten Sexualdelikten ist ausschließlich auf Fälle von strafbarem Umgang mit pornografischen Abbildungen zurückzuführen; hier kam es mit 76 Fällen zu einem Anstieg von 105 %. Bei dem versuchten Tötungsdelikt handelte es sich um einen Fall Häuslicher Gewalt am 4. Mai 2021 in Bergkirchen, bei dem ein 66-Jähriger in der ehelichen Wohnung mit einer Waffe auf seine 63-jährige Frau schoss und in Folge in Untersuchungshaft genommen wurde.



Ohne Berücksichtigung ausländerrechtlicher Delikte betrug der Ausländer-Anteil an den ermittelten Tatverdächtigen - wie im Vorjahr - 39,7 %. Der Anteil der Kinder, Jugendlichen (unter 21 Jahre) an den ermittelten Tatverdächtigen lag bei 20,7 % (plus 0,5 %).