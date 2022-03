Bestandspräsentation rund um das Thema „Frauen“ in der Dachauer Bücherei

Büchertisch zum Thema Frauen in der Stadtbücherei. © pri

Den Internationalen Frauentag feiern viele am 8. März - und das regelmäßig bereits seit 1921. Damals erhoben sozialistische Organisationen ihre Stimmen im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht von Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen

Alles gut nach mehr als 100 Jahren auf der Frauenfront? Bei weitem nicht, man findet die alten Probleme im neuen Gewand wieder: Geschlechter-Ungleichheit und Gender Pay-Gap, Nachteile für Frauen in den Bildungsbiografien und auf Karrierewegen, fehlende Sichtbarkeit von Frauen auch und gerade in der Kunst. Und eine „Retraditionalisierung der Frau“, so die Soziologin Jutta Allmendinger in ihrer These über die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Verhältnis von Männern und Frauen in der Gesellschaft.



In der Bücherei-Hauptstelle am Max-Mannheimer-Platz findet im März 2022 eine Bestandspräsentation rund um das Thema „Frauen“ statt, zusammengestellt von dem rein weiblichen Team der Stadtbücherei: Bücher, die über Geschlechteridentitäten nachdenken, Filme und Hörspiele, die das Aufbegehren gegen patriarchalische Strukturen thematisieren, Biografien von Mädchen und Frauen, die Geschichte geschrieben haben. Online werden die Medienempfehlungen in der digitalen „LesBar“ der Stadtbücherei unter https://open.dachau.de/LesBar veröffentlicht.



Über den Streamingdienst „filmfriend“ können außerdem die Bücherei-NutzerInnen auf die Filmauswahl „Die Zeit der Frauen – Filme über den langen Weg zu gleichen Rechten“ zugreifen oder sich die Filmschätze aus der Sammlung der Deutschen Kinemathek zum Thema „Weibliche Lebensentwürfe“ anschauen. Alle ausgestellten Medien können ausgeliehen werden.



Zum kostenfreien Mitnehmen liegen außerdem Materialien und Broschüren aus, die über die für Frauen bestimmten Unterstützungs- und Beratungsangebote der Stelle für Familienberatung, Gleichstellung und Inklusion sowie der Dachauer Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt des Landratsamts Dachau informieren.