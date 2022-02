Preis für inklusives Tastangebot an der der KZ-Gedenkstätte

Das Tastmodell hat sich fest in das Besucherangebot der KZ-Gedenkstätte etabliert. © pri

Das im Herbst 2020 eingeweihte Tastmodell in der KZ-Gedenkstätte Dachau wurde mit einem der wichtigsten internationalen Preise für inklusives Design ausgezeichnet. In der Kategorie Public Space Design gewann das inklusive Tastangebot den IAUD Silver Award 2021.

Die Fachjury des Wettbewerbs besteht aus international renommierten Experten aus Norwegen, Japan, Großbritannien, Spanien, USA, Thailand und Deutschland und begründete ihre Entscheidung für das Tastmodell in Dachau mit folgenden Worten: „Ein herausragend gestaltetes und erfolgreiches Beispiel für ein multisensorisches Erlebnis, das die Prinzipien des Universal Design anwendet. Die gelungenen Informationsmodule sind für alle nutzbar, nicht nur für Menschen mit Sehbehinderungen.“



Die Berliner Agentur inkl.Design, die die Umsetzung des Tastmodells verantwortete, möchte Design und Barrierefreiheit nach dem Credo „Bei uns entsteht Design für alle!“ professionell verbinden. Dr. Gabriele Hammermann, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, freut sich sehr über die Auszeichnung und sieht darin einmal mehr eine Bestätigung, dass mit dem Tastmodell ein großer Schritt in Richtung Barrierefreiheit der Gedenkstätte getan wurde: „Die Gedenkstätte gratuliert der Agentur inkl.Design, die das Projekt gemeinsam mit uns in einer zweijährigen Entwicklungs- und Umsetzungsphase realisiert hat. Das Tastmodell hat sich fest in das Besucherangebot der KZ-Gedenkstätte etabliert und wird von Besuchern sehr gut angenommen“.

Neben den Menschen mit Sehbehinderungen, denen es ein Ertasten der Topografie sowohl des ehemaligen Konzentrationslagers als auch der heutigen Gedenkstätte ermöglicht, wissen es auch viele der anderen Besucher sehr zu schätzen – dank seiner Gestaltung lässt sich sehr schnell ein Überblick über das gesamte Gelände und seiner Geschichte erfassen. „Auf dem Weg zur Barrierefreiheit der Gedenkstätte nimmt das taktile Modell deshalb eine ganz zentrale Bedeutung ein“, unterstrich Hammermann.