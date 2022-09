Schlagerkonfetti im Bürgerhaus

Die Besucher können sich beim „Schlager Konfetti“ auf musikalische Perlen des deutschen Schlagers freuen , die längst Musikgeschichte geschrieben haben oder das Zeug zum Evergreen haben. © pri

Karlsfelds Kulturleben ist vielfältig: Von Klassik-Orchestern, Chören, Jazzbands, Volksmusikanten und vieles mehr. Jetzt hat Karlsfeld auch eine Schlagersängerin. Diana Burger lebt seit vielen Jahren in Karlsfeld und stürmt mit ihrem Album „Konfetti ins Leben“ in Österreich die Albumcharts.

Auch Musikgrößen wie Beatrice Egli, VoXXClub oder Michael Wendler hat sie damit vom Sockel gestoßen. Jetzt will sie auch in Deutschland die Charts stürmen. Am 24. September stellt Burger, im Bürgerhaus Karlsfeld, ein musikalisches Feuerwerk zum Mitfeiern und Mitsingen, vor. Gemeinsam mit Bernward Büker präsentiert Diana Burger brandheiße Schlager von den wilden 80ern bis heute. Dabei darf Bernwards Neue deutsche Welle-Hit „Wilde Abenteuer“ genau so wenig fehlen wie Dianas Erfolgssingle „Schmetterling“. Als Stargast tritt außerdem die Sängerin und Komponistin Nicki auf. Die Besucher können sich beim „Schlager Konfetti“ auf musikalische Perlen des deutschen Schlagers freuen, die längst Musikgeschichte geschrieben haben oder das Zeug zum Evergreen haben. Das Konzert findet am 24. September um 20 Uhr im Bürgerhaus Karlsfeld, Allacherstraße 1, 85757 Karlsfeld, statt. Einlass ist ab 19 Uhr.



Die DACHAUER RUNDSCHAU verlost 5x zwei Eintrittskarten sowie jeweils eine signierte CD des Albums „Konfetti ins Leben“. Wer gewinnen will, muss bis Donnerstag, 22. September, das Gewinnspielformular ausfüllen. Stichwort ist „Schlager Konfetti“ und der eigene Familienname. Hier geht´s zum Gewinnspiel