Schnapszahlen bei Dachauer Paaren beliebt

Ganz neu ist die Möglichkeit, bei schönem Wetter die Ehe auf der Rathausterrasse zu schließen. © pri

Viele Paare wünschen sich einen Hochzeitstag mit ungewöhnlichem Datum. Im Februar gibt es gleich zwei „Schnapszahl“-Tage: den „2.2.2022“ und den „22.2.2022“. „Alle Termine an diesen beiden Tagen sind ausgebucht“, erklärte Sabine Huber, Leiterin des Dachauer Standesamtes. Pro Tag sind hier vier Trauungen möglich.

Im vergangen Jahr gaben sich trotz Corona in Dachau 251 Paare das Ja-Wort. Die Stadt stellt momentan den Sitzungssaal zur Verfügung damit zumindest 20 Hochzeitsgäste versammelt sein dürfen. Ganz neu ist die Möglichkeit, bei schönem Wetter die Ehe auf der Rathausterrasse zu schließen.

In den Monaten Mai bis September stehen auf der Terrasse, zum Heiraten mit Blick über Dachau und ins Gebirge, Termine an Freitagnachmittagen (am 20. Mai, 24. Juni, 1. Juli, 5. August und 2. September) zur Verfügung. Diese Angebote richten sich an Verliebte mit Hauptwohnsitz im Standesamtsbezirk Dachau (Dachau, Haimhausen und Hebertshausen). Termine können frühestens neun Monate im Voraus reserviert werden. Außerdem bietet heuer das Dachauer Standesamt von Mai bis Oktober wieder Samstagstermine für Trauungen an. Wie die Mehrheit, hoffen besonders auch viele Paare auf etwas mehr Normalität in 2022, um ihren Bund fürs Leben gebührend feiern zu können. „Denn viele Eheleute, die mit dem Heiraten nicht auf das Ende von Corona warten wollten, planen die „große“ Feier noch nachzuholen“, weiß Sabine Huber zu erzählen.



Auf die Frage, was ihre außergewöhnlichste Hochzeit war, erzählte sie: „Besonders in Erinnerung blieb mir eine Gothik-Hochzeit, an einem Freitag, den 13.. Alle, auch die Gäste, waren elegant-nostalgisch gekleidet nur das Paar umgekehrt: der Mann im Hochzeitskleid und die Frau im Anzug.“