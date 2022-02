Kindervisionen fürs MD-Gelände in Dachau

Alle Schüler sind aufgerufen, den Bauzaun rund um das neue Viertel mit ihren Zukunftsvisionen zu gestalten. © pri

Für die Gestaltung des Bauzauns rund um das Gelände der ehemaligen Papierfabrik Dachau startete die Projektentwicklungsgesellschaft Isaria im Januar einen großen Schulwettbewerb, an dem sich alle Klassen oder Jugendlichen von Dachauer Organisationen beteiligen können.

Mit dem Projekt sollen die Zukunftsvisionen von Kindern und Jugendlichen öffentlich sichtbar werden. Bis 28. Februar sind Teilnehmer aufgerufen, einen Entwurf ihrer Zukunftsvision per Mail oder Social-Media-Kanälen bei der Isaria einzureichen. Die Entwürfe können in den Kategorien „Denkmalgeschützte Gebäude voller Leben“, „Erholung und Freizeit am wieder gewonnenen Mühlbach“ und „Nachhaltiges Wohnen der Zukunft“ abgegeben werden. Unter den eingereichten Entwürfen werden zehn Beiträge ausgesucht, die sich am Bauzaun rund um das Mühlbachviertel im Frühjahr verewigen können. Anschließend können Dachauer Bürger drei Sieger-Beiträge aussuchen. Der Siegerentwurf erhält 500 Euro für die Klassenkasse, der zweite Platz ist mit 300 Euro dotiert und der dritte Platz mit 200 Euro. Alle anderen Wettbewerbsbeiträge erhalten Gutscheine für einen Ausflug in die Eisdiele. Farbe und Materialien werden für alle Künstler gestellt.