Vortrag über die Chancen und Risiken der Selbstständigkeit im Landratsamt Dachau

Vortrag über die Chancen und Risiken der Selbstständigkeit im Landratsamt Dachau

Um den Start in die eigene Existenz zu erleichtern, veranstaltet der Landkreis Dachau am 25. Juni ein Seminar für Jungunternehmer und Existenzgründer.

Ziel ist, die Interessierten so vorzubereiten, um am Markt bestehen zu können. Das Seminar findet im Landratsamt, im Großen Sitzungssaal von 8 Uhr bis 16 Uhr Uhr statt. Die Teilnahme kostet 100 Euro. Folgende Themen werden angesprochen: „Kleiner Gründertest: Wie weit bin ich?“, „Unternehmensgründung „step-by-step“, „Rechtsformwahl/ Steuern/soziale Absicherung/Versicherung“, „Markt- und Standortanalyse“ „Der Businessplan als Planungs- und Erfolgsinstrument“ „Gründungsfinanzierung und –förderung“, „Sonderformen der Gründung: Franchise, Unternehmensnachfolge“. Das Seminar ist geeignet für alle an der Selbstständigkeit Interessierten im Voll- und Nebenerwerb, egal ob Handwerk, Handel, Dienstleistung oder freiberuflich. Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung unter Telefonnummer: 08131/74-1930 oder per E-Mail: wirtschaft@dachauer-land.com.