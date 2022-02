Sicherheitswacht für Dachau?

Die Sicherheitswacht soll im öffentlichen Raum wie Fußgängerzonen oder Parks eingesetzt werden. © lsantilli/PantherMedia

Polizeichef Thomas Rauscher warb im Haupt- und Finanzausschuss bei den Stadträten für die Einführung einer Sicherheitswacht in Dachau.

Rauscher hält die ehrenamtlichen Helfer für eine sinnvolle Ergänzung. „Die Sicherheitswacht soll ein zusätzlicher Mosaikstein sein, der die Polizei unterstützt und das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöht.“ Eingesetzt werden soll sie im öffentlichen Raum wie Fußgängerzonen und Naherholungsgebieten sowie an „gefühlten Sicherheitsbrennpunkten“. Sie soll dort als Ansprechpartner für die Bürger fungieren und durch ihre Präsenz für Entspannung sorgen. Als konkrete Beispiele in Dachau, an denen die Sicherheitswacht künftig Präsenz zeigen könnte, nennt Rauscher den Bereich rund um den Bahnhof und die Martin-Huber-Treppe.“

Die freiwilligen Helfer sollen sich um niederschwellige Angelegenheiten kümmern. Sie dürfen Platzverweise aussprechen und Personalien aufnehmen, sollen aber im Einsatz deeskalierend auftreten und zuerst nach einer Lösung ohne Polizeiunterstützung suchen.



„Die Sicherheitswacht soll eine Vorstufe der Polizei darstellen.“ So würden Jugendliche zum Beispiel entspannter auf die Mitarbeiter der Sicherheitswacht reagieren, als wenn direkt die Einsatzkräfte der Polizei vor ihnen stehen.



Unterstützung erhielt Rauscher von seinem Kollegen Bernd Waitzmann von der Polizei Landsberg, der von seinen Erfahrungen berichtete. In seinem Gebiet gibt es bereits eine Sicherheitswacht. „In Landsberg sind sieben Freiwillige zwischen 40 und 65 Jahren bei der Sicherheitswacht. Die Bewerber müssen gewisse Kriterien erfüllen und eine 40-stündige Ausbildung durchlaufen.“ Die Fraktionen der CSU, FW/BfD sowie der AfD halten die Sicherheitswacht für eine sinnvolle Ergänzung.



Die Stadträte von SPD und Grünen waren jedoch nicht überzeugt von dem Konzept. Sie äußerten Bedenken, dass die Betreuung und Ausbildung zu viele Ressourcen der Polizei beanspruchen würde. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Drexler sieht in der Sicherheitswacht einen zu hohen Verwaltungsaufwand.

Dritte Bürgermeisterin und Stadträtin der Grünen, Luise Krispenz, möchte „Polizeiangelegenheiten auch in den Händen der Polizei sehen.“ Rauscher antwortete darauf, dass die Sicherheitswacht die Polizei nicht ersetzen, sondern nur ergänzen soll.



Die Stadträte führten eine lange Diskussion zu dem Thema und stellten viele Fragen an Waitzmann und Rauscher. Der Dachauer Polizeichef warb bereits 2016 bei den Stadträten für das Projekt.



Aufgrund der gespaltenen Meinungen der Fraktionen im Haupt- und Finanzausschuss bleibt die Umsetzung der Sicherheitswacht in Dachau jedoch weiterhin offen.