Stadtbücherei verleiht nicht nur Bücher sondern auch Fahrräder

Teilen

„Ludwig“ eignet sich für große Einkäufe, es gibt aber auch Kindersitze für die Gepäckwanne. © pri

Die Schlüssel für die Lastenräder „Paula“ und „Ludwig“ sowie für das neue Rollstuhlfahrrad „Viktoria“ können Nutzer ab 1. Juni in der Bücherei-Hauptstelle am Max- Mannheimer-Platz abholen. Vorher müssen sie die Räder Online über die Webseite von Lasdah buchen. An der Ausleihtheke der Stadtbücherei bekommen die Nutzer nach dem Vorzeigen der Buchungsmail die Fahrradschlüssel überreicht.

Das Lastenradsharing des ADFC Dachau war während der Corona-Zeiten, in denen phasenweise auch die Stadtbücherei schließen musste, über die Bäckerei Denk in der Münchner Straße abgewickelt worden. Ab 1. Juni können alle Dachauer die Fahrzeuge wieder über die Bücherei-Hauptstelle kostenfrei ausleihen. „Paula“ ist ein dreirädriges Schwerlastrad das bis zu 300 Kilogramm, transportieren kann und sich für Umzüge, Baumarkteinkäufe oder Instrumententransporte eignet. „Ludwig“, das zweirädrige Rad, hat eine Gepäckwanne (inklusive Kindersitze) die sich für Familienausflüge und größere Einkäufe eignet. Beide Räder sind mit einem Elektromotor ausgerüstet. Neu im Fuhrpark ist „Viktoria“ – ein Rollstuhlfahrrad auf dem ältere Menschen oder Menschen mit Handicap wie auf einem Rollstuhl in Fahrtrichtung mitgenommen werden können.



Die Box mit den Fahrrad-Schlüsseln ist – ähnlich wie alle Medien aus der Stadtbücherei – mit einem RFID-Etikett versehen, sodass Benutzer die Räder auch außerhalb der Öffnungszeiten der Bücherei über den Rückgabeautomaten zurückgeben können.