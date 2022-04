SV Niederroth spendete 3500 Euro für Geflüchtete an Dachau handelt

Alexander Haberl (Mitglied im Ausschuss SV Niederroth) übergab 350 Gutscheine im Wert von 3.500 Euro an Ralf Weimer (Geschäftsführer Dachau handelt). © pri

Die Ukraine Gutscheine von Dachau handelt gibt es nun bereits seit vier Wochen. Bisher wurden bereits Gutscheine im Wert von über 40.000 Euro gekauft und über das Landratsamt an die Geflüchteten ausgegeben. Weitere 350 Gutscheine für 3.500 Euro kamen am vergangenen Wochenende hinzu. Gestiftet hat sie der SV Niederroth.

Der Club hat die kompletten Einnahmen des Würstl- und Kuchenverkaufs vom letzten Heimspiel gegen den SV Günding in Ukraine Gutscheine investiert. Dachau handelt Geschäftsführer Ralf Weimer nahm die Gutscheine aus den Händen von Alexander Haberl entgegen. „Wir möchten uns bei allen Spendern, Helfern und vor allem beim SV Günding, der Bäckerei Wörmann und bei unserer Wirtin Lisa für die Unterstützung bedanken“, sagte Haberl. Mit den Gutscheinen werden zahlreiche weitere Flüchtlinge unterstützt, die in den kommenden Tagen und Wochen im Landkreis Dachau erwartet werden. Jeder im Landratsamt registrierte Geflüchtete - ob Erwachsener oder Kind - erhält zwei 10-Euro-Gutscheine. In mittlerweile rund 90 Akzeptanzstellen im gesamten Landkreis können die Gutscheine dann eingelöst werden.

Egal ob Bäckerei, Apotheke oder Bekleidungsgeschäft. Die Geflüchteten können somit selbst entscheiden, was sie am vordringlichsten benötigen und mit den Gutscheinen ganz bedarfsgerecht einkaufen. Wer die Aktion „Ukraine Gutscheine“ von Dachau handelt unterstützen möchte: Die Gutscheine sind online unter www.dachau-handelt.de sowie in den Dachau handelt-Verkaufsstellen erhältlich. Wer Fragen oder Anregungen hat, kann sich per E-Mail an info@dachau-handelt.de oder telefonisch an 08131-3379719 wenden.