Telefonhotline zum Thema Darmkrebs

Drei Darmkrebs-Experten: (von links) Professor Dirk Hempel, Professor Norbert Grüner und Professor Axel Kleespies, bei einer Auszeichnung der Krebszentren im Jahr 2020. © pri

Zum 21. Mal steht der Monat März in Deutschland im Zeichen des Darmkrebses. Jährlich wird er hierzulande bei etwa 63.000 Menschen diagnostiziert, mehr als 24.000 sterben an den Folgen der Erkrankung. Zwar zählt Darmkrebs zu den am besten erforschten Krebsarten. Aber mit dem Darm beschäftigen sich viele nur ungern – und schon gar nicht mit Krebs. Dabei kann die frühzeitige Diagnose von Gewebeveränderungen Leben retten.

Um schnell und unkompliziert Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema zu geben, starten die Helios Kliniken Oberbayern eine Telefonhotline. Am Standort Dachau beteiligen sich am 23. März mit Professor Dr. Norbert Grüner, Professor (SHB) Dr. Dirk Hempel und Professor Dr. Axel Kleespies drei Chefärzte an der Aktion. Erfahrungsgemäß sind nicht nur Vorsorge und Früherkennung wichtige Themen der Patienten. Die Helios Fachleute geben daher auch Auskunft rund um die Darmspiegelung, zum Röntgen, zum Ultraschall und zur Endosonographie (Ultraschall von innen). Wer möchte, kann sich auch über die verschiedenen Operationsmethoden informieren, wie beispielsweise die minimalinvasive Chirurgie, auch als Schlüsselloch-Chirurgie bekannt.



Jeder Anrufer kann anonym bleiben. Es werden keine Gespräche mitgeschnitten oder Daten erhoben. Weitere Informationen rund um das Thema Darmkrebs gibt es unter www.helios-gesundheit.de/darmkrebs-dachau.