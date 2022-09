Tierfreundlicher Genuss im AMMER

Seit 1885 verköstigt die älteste Hühnerbraterei der Welt ihre Gäste im traditionell türkisfarbenen Ammer-Jugendstilzelt und im Biergarten. Die bunte Auswahl an hochwertigen Bio-Speisen stammt aus regionalem und Anbau und ist mit dem bayerischen Bio-Siegel ausgezeichnet. © pri

Die Hühner- und Entenbraterei AMMER bringt nach zwei Jahren ohne Oktoberfest erstmals die Bio-Freiland-Ente auf den Wiesntisch. Genuss pur aus tierfreundlicher Produktion. Seit 1885 verköstigt die älteste Hühnerbraterei der Welt ihre Gäste im einzigartigen Jugendstilzelt und im Biergarten – mit knusprigen Hendl, dem AMMER-Klassiker, und köstlichen Pfefferbeißern, Regensburgern, Käsespezialitäten und einer bunten Auswahl an Gerichten aus regionalem und ökologischem Anbau in Bio-Qualität und mit dem bayerischen Bio-Siegel ausgezeichnet. Diese regionaltypische und hochwertige Küche wurde kurz vor Wiesnstart erneut prämiert: Der AMMER ist wieder „Ausgezeichnetes Bayerisches Festzelt“.

Wer das AMMER-Zelt besucht, wird mit Herzlichkeit und professionellem Service begrüßt. „ Wir stehen für Traditionelles und Modernes. Unsere Gäste sind Münchner Familien und Gruppen mit einen hohen Anspruch an Qualität und Geschmack“, sagt Festwirt Josef Schmidbauer, der auch als „der Hendlversteher“ bekannt ist. Was so nicht mehr ganz treffend ist, denn mit der Bio-Ente gibt’s einen weiteren Star auf der Speisekarte mit dem Zeug zum AMMER-Klassiker. Was sich seine Oktoberfest-Gäste wünschen, weiß der Festwirt in fünfter Generation ganz genau: „Unser Publikum will verwöhnt werden und sich dabei gepflegt bei einem kühlen Augustiner vom Fass und qualitativ hochwertigen Bio-Speisen unterhalten können“.



Auf der Speisekarte - der Glücksfibel - des Familienunternehmens findet jeder sein Glück: Da gibt es auf der Seite Fliegerglück die knusprigen Bio-Hendl, die gegrillte Bio-Ente, das Enten- und Hühnergröstl (Goggola) und das beliebte Münchner Quartl – ein Viertel Bio-Hendl für den kleinen Hunger. Bei der beliebten Tafelrunde für vier Personen mit Hendl und Enten in Bio-Qualität bleibt kein Bio-Gaumen hungrig. Dieses Jahr finden Veganer und Vegetarier eine noch größere Bio-Auswahl auf der AMMER-Karte wie der knackigen Wiesnbowl, dem Wiesnsalat oder der Ofenkartoffel mit Krönung. Ob Brotzeitschmankerl oder AMMER-Brettl – vieles ist in veganer und vegetarischer Variation zu haben. Gaumenfreuden versprechen Käsespezialitäten und die Süßkartoffelsuppe. Und wer sich noch ein Dessert zutraut - beim AMMER wartet das süße Glück mit Apfelstrudel, Kaiserschmarrn, Waffeln, Schokoladenkuchen und weiteren Köstlichkeiten. Goggola und Allgäuer Käsespätzle stehen als kleinere Senioren-Portion auf der Speisekarte. Und für die kleinen AMMER-Gäste gibt es auf der Kinderkarte auch Knödel, Pasta, Pommes und Spätzle.



Nachhaltigkeit und Bio schreibt der AMMER seit jeher groß: Festwirt Schmidbauer hat bereits 1999 auf Bio-Hendl umgestellt. Die Brezn kommen aus der Region von der Bäckerei Piller aus Karlsfeld. Das gemeinnützige Inklusionsunternehmen Regenbogen-Arbeit liefert seit 2006 küchenfertig verarbeitete Kartoffeln und Kräuter für die AMMER-Spezialitäten, natürlich Bio. Einfach digital per App und klassisch zu Fuß: das Familienunternehmen weitet sein Engagement gegen Lebensmittelverschwendung aus: Zur bestehenden Kooperation mit „Foodsharing“ ist mit „Too good to go“ ein weiterer Partner an Bord: In dessen App für Lebensmittelrettung ist der AMMER mit Überraschungspaketen zu einem stark reduzierten Festpreis vertreten.



Der AMMER-Veränderungswille beschränkt sich nicht nur darauf, kulinarisch neue Wege zu beschreiten. Bereits seit sechs Jahren ist das AMMER-Zelt klimaneutral. Den Bio-Pionieren Schmidbauer und Geschäftsführerin Claudia Trott sind Tradition, Qualität und nachhaltiges Handeln wichtig.



Die DACHAUER RUNDSCHAU und Die Hühner- und Entenbraterei AMMER verlosen zehn 40 Euro-Gutscheine. Wer gewinnen will, muss bis Freitag, 23. September, das Gewinnspielformular ausfüllen. Stichwort ist „Hühner- und Entenbraterei AMMER“ und der eigene Familienname. Hier geht´s zum gewinnspiel