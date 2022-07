ÜB macht sich „Stark für Dachau“

Teilen

Sie präsentierten das neue Logo (von links): Jürgen Schleich, Martin Lehn, Dieter Holder, Sebastian Rösch, Renate Rösch und Michael Kittelberger. © pri

Die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) hat sich in der Jahreshauptversammlung mit einem neuem Motto, einem neuem Logo, einem neuem Leitbild und einem neuem Programm rundum modernisiert. „Stark für Dachau“ lautet das neue Credo, für das sich der im Herbst vorletzten Jahres neu gewählte Vorstand unter Mitarbeit der ÜB-Mitglieder entschieden hat.

Die überparteiliche Ausrichtung der ÜB wurde in ein neues Leitbild als Grundlage für die tägliche politische Arbeit übersetzt: die ÜB ist unabhängig und sachorientiert, bürgernah und heimatverbunden sowie zukunftsorientiert und generationengerecht.



Daraus wurden Ziele im neuen Grundsatzprogramm abgeleitet, für die sich die ÜB engagieren wird. Dies betrifft insbesondere ein maßvolles Wachstum der Einwohnerzahl Dachaus von maximal einem Prozent pro Jahr in Verbindung mit einer ideologiefreien Verkehrspolitik, die das Miteinander stärkt und Lebensqualität sichert. Weiterhin setzt sich die ÜB für den zügigen Neubau von Sportstätten, Bolzplätzen und Treffpunkten für Jung und Alt ein und sieht in der Förderung des Vereinslebens einen wesentlichen Anker einer aktiven Bürgergesellschaft. Generationenübergreifend macht sich die ÜB dafür stark, dass eine stärkere Einbindung und Beteiligung des Jugendrats und des Seniorenbeirats in konkrete politische Entscheidungen erfolgt. In der Digitalisierung und Effizienzverbesserung der Stadtverwaltung sieht die ÜB eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die Stadt und die Stadtwerke auch künftig Investitionen leisten können, um die Lebensqualität in Dachau zu verbessern. Die gezielte Unterstützung von ortsansässigen Betrieben durch eine Infrastruktur für Aus- und Weiterbildung sowie für Wohnen bildet ebenfalls einen wesentlichen Baustein dafür.



Trotz aller Neuerungen bleibt jedoch eines unverändert: die ÜB engagiert sich ohne parteipolitische Vorgaben für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger in Dachau, damit Dachau lebenswert bleibt. Das neue Grundsatzprogramm kann auf der Homepage der ÜB unter www.ueb-dachau.de heruntergeladen werden.“