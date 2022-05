Veranstalter des Gesundheitstags in Petershausen setzen auf Bewegung

Dass Bewegung im Alltag Wunder wirkt, beweisen die Veranstalter des Gesundheitstags in Petershausen. © PantherMedia/yacobchuk1

Beim diesjährigen Gesundheitstag in Petershausen dreht sich alles um das Thema „Bewegung“. Nach dem Moto „Gsund sama, Fit sama“ startet die Veranstaltung am Sonntag, 29. Mai, um 10 Uhr mit vielen bunten Aktionen zum Mitmachen. Die vhs Petershausen bietet vielfältige Schnuppervorträge und Probestunden.

Die Teilnehmer werden schon morgens der Gruppe „Energy“ in Stimmung getrommelt. Mit Lachen, Machen, Ausprobieren steigern sie im Rahmenprogramm der Herzfrequenz in und um die Schule. Ein großes Kinderprogramm findet draußen statt. Der deutsche Langstreckenmeister und Laufcoach Sebastian Hallmann gibt Tipps wie man mit dem Laufen beginnen kann und macht Lust auf die vielen Belohnungen, die Bewegung mit sich bringt.

Über Haltung und was alle dazu brauchen spricht eine langjährige Ausbilderin für richtiges Bewegen. Da werden körperliche Schwächen deutlich aber mit den Tipps können die Mitmachenden selber gegen manche Rückenbeschwerden vorgehen. Die Lebensretter der Johanniter und der Feuerwehr zeigen Neues zur Lebensrettung mit den Defibrillatoren. Für den verdienten Hunger zwischendurch gibt es feine Snacks mit besten Zutaten von „dahoam“. Der „Foodtraktor“ liefert kleine kulinarische Snacks für zwischendurch.



Am Nachmittag wird bei dancIT der ganzer körperlicher Einsatz gefragt. Die Profitänzer aus dem Studio von Christian Polanc zeigen, wie jeder mit Rhythmus „ganz easy“ tanzen lernen kann. Die „Lachsession“ mit Lachtrainerin Ute Liebhard zeigt den Gästen das Entspannen mal von einer ganz anderen Seite. Fröhliche, lächelnde Mundwinkel sind derzeit Mangelware geworden, wirken aber Wunder. Lassen Sie sich inspirieren und mitnehmen zu mehr Bewegung in bester Gesellschaft. Der Gesundheitstag findet in der Pfarrangerweg 6, von 10 bis 16 Uhr statt. Eintritt ist frei.