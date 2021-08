Virtueller Firmen- und Behördenlauf in Dachau

Beim VRun erliefen rund 370 Teilnehmer Spendengelder für gemeinnützige Projekte

Von Daria Gontscharowa schließen

Der virtuelle VRun hat sich als Alternative zum Firmen- und Behördenlauf etabliert.

Viele Selfies und Handy-Screenshots wurden als Nachweis für die Teilnahme an die Lauf-App der Volksbank Raiffeisenbank Dachau geschickt. Zwischen 1. und 31. Juli liefen 367 Teilnehmer die vorgegebene Distanz von 6,2 Kilometer - entweder als Firmen-Team mit entsprechender Abstandsregelung, in der Staffel oder einzeln. Unter allen Läufern wurden drei Garmin fenix 6S - GPS-Multisport-Smartwatches verlost. Die Gewinnerinnen sind Franziska Stark, Petra Kraft und Jessica Cope. Für jeden Teilnehmer des VRun spendet die Volksbank Raiffeisenbank Dachau 6,20 Euro an eine gemeinnützige Organisation. Das Tierheim Dachau erhält 1.100 Euro, die „Kette der helfenden Hände“ und die Gesundheitsstiftung im Landkreis Dachau bekommen jeweils 500 Euro. Der SZ-Adventskalender für gute Werke erhält eine Spende von 300 Euro. Die Spendenempfänger sowie die Gewinner der Sportuhren werden zur persönlichen Spenden- und Preisübergabe in die Volksbank Raiffeisenbank Dachau eingeladen.