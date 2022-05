Vivaldi Orchester Karlsfeld gibt Benefizkonzert

Nach der langen Coronapause drängt es die Musiker auf die Bühne: Die Vivaldis veranstalten ein Benefizkonzert. © pri

Es war anders geplant gewesen. Eigentlich hatte das Vivaldi Orchester Karlsfeld vor, am 7. Mai ein Frühlingskonzert zu veranstalten.

Das Motto sollte heißen: Raus aus dem Winterblues, raus aus der Coronalethargie, rein in die Unbeschwertheit. Fröhlich, frisch, Frühling, so haben die rund 40 Musikwer um die Dirigentin Monika Fuchs-Warmhold sich das vorgestellt.



Doch dann hat sich am 24. Februar die Welt auf den Kopf gestellt und das Ankündigen eines unbeschwerten Konzertabends fiel auf einmal schwer.



Und gleichzeitig war klar: Das Konzert soll stattfinden. Nach der langen Coronapause drängt es die Musiker nun auf die Bühne. Und sie spürten in den Proben, wie gut Musik gerade auch dann tut, wenn man in Sorgen ist. Und so laden die Vivaldis nun ein zu einem Benefizkonzert. Die Einnahmen werden ausnahmslos an „save the children“ weitergeleitet. Diese Organisation unterstützt weltweit Kinder in Not oder auf der Flucht. Los geht es um 19.30 Uhr, die Vivaldi-Jugend eröffnet den Abend mit neuen und bekannten Stücken, und auch das „große Orchester“ hat wie immer ein buntes Programm zusammengestellt. Es reicht von alter Musik von Dall´Abaco und Mozart über Folklore bis hin zu Unterhaltungs- und Filmmusik.



Auch solistisch ist für Abwechslung gesorgt. Neben Gesangseinlagen zeigt die talentierte Nachwuchs-Mandolinistin und Bundespreisträgerin von Jugend musiziert Ramona Wimmer, ihr Können und spielt ihr erstes Solokonzert.



Einlass ist um 18.30 Uhr, das Bürgerhaus schenkt im Foyer Getränke aus. Das Konzert dauert circa 80 Minuten, es gibt keine Pause. Es gelten gegebenenfalls die aktuellen Coronaregeln. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.