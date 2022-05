Wette 22 wird zu Wette 44

Die Wette22-Schilder in der ganzen Stadt haben ihren Zweck erfüllt: Jetzt sucht die Feuerwehr bis Ende des Jahres insgesamt 44 Mitglieder. © pri

Die Freiwillige Feuerwehr Dachau hat Ihre Wette 22 gegen Oberbürgermeister Florian Hartmann gewonnen. Nur etwas mehr als drei Monate nach Start ihrer Mitgliedergewinnungs-Kampagne haben die Dachauer Floriansjünger bereits die geforderten 22 neuen Kameraden für den aktiven Dienst zusammen.

„Das Interesse und die Unterstützung waren riesengroß. Unsere kühnsten Erwartungen wurden noch weit übertroffen“, kommentiert Florian Reiter, erster Vorsitzender der FFW Dachau, den Erfolg. Über 30 Interessenten haben sich seit Februar auf den Aufruf der Feuerwehr Dachau gemeldet, fünf von ihnen wurden an benachbarte Feuerwehren im Landkreis in ihren Wohnorten vermittelt, 22 wurden als neue Mitglieder aufgenommen und absolvierten bereits die ersten Übungen und Ausbildungseinheiten.



„Wir bedanken uns bei allen Neuen und natürlich bei allen, die uns bei der Wette 22 unterstützt haben“, sagte Reiter. Oberbürgermeister Florian Hartmann ist nun seinen Wetteinsatz schuldig.



Der „Wettpate“ muss demnächst drei offizielle Termine als Oberbürgermeister in kompletter Feuerwehrmontur wahrnehmen. Welche Termine das sein werden, will die Feuerwehr noch festlegen. „Wettschulden sind Ehrenschulden. Die Feuerwehr hat die Wette klar gewonnen, daran gibt’s nichts zu rütteln. Ich stehe selbstverständlich zu meinem Wort und werde meinen Wetteinsatz einlösen“, verspricht Florian Hartmann. Beendet sei für ihn die Angelegenheit damit aber noch nicht. Vielmehr ruft der OB nun zur Gegenwette auf: „Mein Ziel ist es, dass am Ende nicht nur ich, sondern auch die Feuerwehr ihren Wetteinsatz noch einlösen muss“, erklärt Florian Hartmann.



Der Oberbürgermeister hat den Spieß deshalb nun umgedreht. „Ich habe mit der Feuerwehr gewettet, dass wir bis Jahresende aus den 22 neuen Mitgliedern 44 neue machen können“, so Hartmann. „Aus der Wette 22 wird jetzt sozusagen die Wette 44. Ich bin mir sicher, dass mich die Dachauer ebenso tatkräftig dabei unterstützen werden.“ Schafft der OB die Gegenwette und die Feuwehr hat am Ende des Jahres insgesamt 44 neue Aktive, muss die FFW Dachau in der gesamten Stadt ein Ramadama durchführen oder als Schulweghelfer aushelfen.



Wer mehr erfahren möchte über die Aktion und warum es sich auch ganz unabhängig von der Wette lohnt, sich bei der Freiweilligen Feuerwehr zu engagieren, findet weitere Infos unter www.wette44.de. Zudem hat die Feuerwehr eine WhatsApp-Nummer eingerichtet, an die Interessierte ganz zwanglos und unkompliziert Fragen richten und Kontakt aufnehmen können: 01573/ 4464344.