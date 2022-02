„Wette22“ mit Oberbürgermeister Florian Hartmann

Ein Plakat mit der Aufschrift „Wette 22“ hängt seit längerer Zeit am ehemaligen Hotel Central. © pri

Das Geheimnis hinter den Plakaten mit der Aufschrift „Wette22“, die in der Stadt hingen, ist endlich gelüftet. Hinter der Aktion steckt die Freiwillige Feuerwehr Dachau mit einer Kampagne um neue Mitglieder zu gewinnen. Die Freiwillige Feuerwehr (FFw) tritt in einer Wette gegen Oberbürgermeister Florian Hartmann an.

Die Feuerwehr wettet, dass sie es bis zum Ende des Kalenderjahres schaffen, 22 neue Mitglieder zu gewinnen. Diese müssen zwischen 18 und 55 Jahre alt sein. Sollte dies gelingen, muss Florian Hartmann drei offizielle Termine, zum Beispiel Stadtratssitzungen, in Feuerwehrmontur wahrnehmen. Wenn jedoch bis zum Jahresende keine 22 neuen Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, so müssen die Einsatzkräfte in der Stadt aufräumen oder die Schulweghelfer verstärken.

Bei einem Pressegespräch nannte Thomas Hüller, Erster Kommandant, als Ziel der Aktion, dass die angespannte Personallage bei der Freiwilligen Feuerwehr entschärfen werden sollte, um sie langfristig zu verstärken. Florian Hartmann zeigte sich von der Idee von Anfang an überzeugt: „Ich war von dem Projekt begeistert und habe direkt zugesagt.“ Philipp Paulus, der das Pressegespräch moderierte, sagte, dass die Wette als zusätzliche Motivation dienen soll, um sich der Feuerwehr anzuschließen und sich jeder Bürger fragen solle, „ob die Feuerwehr nicht was für einen wäre“.



Auf die Frage wie man damit umgehe, dass sich eventuell einige Leute von der Aktion und der Omnipräsenz in der Stadt genervt fühlen, antwortete der Vorstandsvorsitzende der FFw Florian Reiter, dass man sich dies als freiwillige Organisation durchaus herausnehmen könne, um das Ehrenamt zu unterstützen.