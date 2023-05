Soldaten- und Kameradschaftsvereins Hirschenhausen feiert mit ganzem Dorf ihr 100-jähriges Bestehen

Der feierliche Festgottesdienst fand am Sonntag unter freiem Himmel im Pfarrhof statt. © Josef Ostermair

Die Soldaten- und Kameradschaftsvereins Hirschenhausen hat mit dem ganzem Dorf ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Hirschenhausen – Das ganze Dorf war auf den Beinen, als am vergangenen Sonntag der Soldaten- und Kameradschaftsverein Hirschenhausen sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Der 76 Mitglieder zählende Verein versammelte sich mit der örtlichen Feuerwehr, dem Schützenverein und den Oldtimerfreunden sowie dem Patenverein aus Jetzendorf zum Festgottesdienst, den Pater Lukas aus Scheyern unter freiem Himmel am Pfarrhof zelebrierte. Für die feierliche musikalische Umrahmung sorgte die Blaskapelle Pipinsried unter der Leitung von Simon Schlatterer. Pater Lukas, der Hirschenhausen auch unter dem Jahr durch regelmäßige Gottesdienste eng verbunden ist, lobte die gute Kameradschaft, die der Verein pflegt. Der Geistliche mahnte auch zum Frieden.

Nach der Messfeier marschierte die Festgesellschaft mit ihren Fahnen in einem kleinen Festzug durch den Ort, bevor der Festakt im Pfarrstadel begann. Hier brachte der Vereinsvorsitzende Michael Kreitmair seine Freude über den Zusammenhalt der Hirschenhausener zum Ausdruck.

Sein besonderer Gruß galt dem Pater und Vizebürgermeister Leonhard Sedlmeier, der anstelle des erkrankten Bürgermeisters Manfred Betzin die Gemeinde Jetzendorf vertrat. In seinem Grußwort betonte Sedlmeier, dass der Soldaten- und Kameradschaftsverein seit 100 Jahren nicht nur ein Mahner für den Frieden, sondern auch ein lebendiger Teil der Ortsgeschichte sei. Die Grundgedanken bei der Gründung des Vereins seien schon damals Werte wie Kameradschaft gewesen. Bereits 16 Jahre nach der Vereinsgründung begann der Zweite Weltkrieg, der auch in Hirschenhausen viel Leid und Menschenleben forderte. „Angesichts der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in der heutigen Zeit könnte man meinen, die Menschen hätten nichts dazu gelernt“, so Sedlmeier.

Wegen des Kriegs in der Ukraine sei die Bundeswehr auch in Deutschland plötzlich wieder ins Bewusstsein gerückt. Vor Ort sei es immer wichtig, dass sich wie in Hirschenhausen genügend Menschen finden, die ehrenamtlich für die Dorfgemeinschaft anpacken. Sedlmeier war beim Blick in die Vereinschronik aufgefallen, dass es Johann Kreitmair war, der den Verein aktiviert hatte und heute dessen Urenkel Michael an der Spitze des Vereins steht.

Sedlmeier gratulierte mit einem Scheck der Gemeinde über 1000 Euro. Anschließend ließ man es sich bei zünftiger Blasmusik, Fassbier und Schweinsbraten gut gehen.

Natürlich gibt es auch beim Soldaten- und Kameradschaftsverein kein Fest ohne Ehrungen: So zeichnete der Vorstand Albert Pöllner, Josef Grünwald sen., Josef Heinzlmeier senior, Josef Kistler und Josef Thoma mit Festkerzen aus, weil sie dem Verein bereits seit 60 Jahren die Treue halten.

Der gute Zusammenhalt in Hirschenhausen kam auch durch die Überreichung eines Geldgeschenkes der anderen Vereine zum Ausdruck. Bevor die Jubiläumsfeier am späten Nachmittag zu Ende ging, wurden alle Gäste noch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.