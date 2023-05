Robert Schroll landet bei Schafkopf-Weltmeisterschaft auf Platz drei

Freut sich riesig über seinen Pokal: Robert Schroll. Foto: ost © ost

Schafkopfen ist die große Leidenschaft von Robert Schroll aus Ainhofen. Dafür scheut er keine noch so große Entfernung. So war für ihn klar, dass er bei der Schafkopf-Weltmeisterschaft im oberpfälzerischen Cham dabei sein muss.

Ainhofen - Er hätte sich allerdings nie träumen lassen, dass er unter 468 Teilnehmern am Schluss auf Platz 3 landet. So war die Freude darüber natürlich riesengroß.

Spielort während der dreitägigen Weltmeisterschaft war das Hotel Randsbergerhof in Cham und Veranstalter der Schafkopf-Club Bayern mit Florian Malcher an der Spitze. Unter den 468 Teilnehmern befanden sich auch 46 Damen sowie rund 60 Nachwuchsspieler. Es wurden zwölf Runden je 32 Spiele gespielt, also insgesamt 384 Spiele.

Gespielt wurden Rufspiel/Farbwenz/Wenz/Solo. Sagen alle vier Spieler „weiter“, gibt derselbe Spieler noch Mal. Es wird nicht abgehoben, sondern gemischt. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus Spielpunkten und aus Tischpunkten. 40 für den Sieger am Tisch, dann 30 Punkte, 20 und 10 für den Tischletzten. „Das Ganze mal zwölf Runden, sodass man rund 600 Punkte braucht, um ganz vorne dabei zu sein“, erklärt Schroll. Der Punktbeste in jeder Runde aller 468 Starter erhält jeweils einen der zwölf vergebenen Sonderpreise.

Der neue Schafkopf-Weltmeister heißt Harry Hug, er erreichte 646 Punkte und kommt aus der Landeshauptstadt München. Vizeweltmeister wurde der aus dem Bechtesgadener Land kommende Peter Götz mit 588 Punkten, vor dem Drittplatzierten Robert Schroll. Schroll war mit 584 Punkte nur knapp am Vizeweltmeistertitel vorbeigeschrammt. Beste Dame war Monika Eckl auf Platz 10.

Sabine Fischer aus dem Allgäu, die 2009 die Weltmeisterschaft gewann, konnte sich heuer nicht so recht in Szene setzen. Sie ist die einzige Frau, die jemals Weltmeisterin wurde.

Schroll freut sich riesig über seinen Stockerlplatz, den ihm in den nächsten zwei Jahren keiner mehr nehmen kann. Die Weltmeisterschaft wird nämlich nur alle zwei Jahre ausgetragen und wechselt 2024 mit der Deutschen Meisterschaft.

Der Spielort steht derzeit noch nicht fest. Fest steht aber: Auch bei der Deutschen Meisterschaft wird Robert Schroll mitmischen. Sein Pokal für den Weltmeisterschafts-Dritten bekommt einen Ehrenplatz.