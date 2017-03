„Dachau ist bunt, nicht braun.“ Rund 100 Teilnehmer haben am Donnerstagnachmittag unter diesem Motto eine Menschenkette an der Schleißheimer Straße gebildet – friedlich und still.

Der Verein „Runder Tisch gegen Rassismus“ hatte zu der Demonstration gegenüber des Augustenfelder Hofes aufgerufen, in dem am Abend eine Veranstaltung der AfD stattfand. Die Menschenkette bildete sich schon um 17 Uhr, während in der Schleißheimer Straße der abendliche Berufsverkehr herrschte – so zogen die Demonstranten viel Aufmerksamkeit auf sich. Zu der AfD-Veranstaltung kamen laut Polizei rund 60 Personen. Es gab keine Zwischenrufe, als die AfD-Besucher in die Wirtschaft gingen. „Beide Veranstaltungen verliefen absolut friedlich und störungsfrei“, so ein Polizeisprecher.