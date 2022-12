Denkmalgeschütztes Kinderhaus St. Paul in Erdweg wird saniert und bekommt Erweiterung

Das integrative Kinderhaus St. Paul wird demnächst saniert. © sas

1976 wurde das Kinderhaus St. Paul in Erdweg erbaut. Jetzt muss es saniert werden.

Erdweg – Dazu machte der Gemeinderat Erdweg am Dienstagabend Nägel mit Köpfen und stimmte dem entsprechenden Antrag der Erzdiözese München einstimmig zu. Sie vertritt die Kirchenstiftung Walkertshofen, der das Gebäude gehört und die auch Bauherr ist.

Gespräche zur Sanierung des Objekts gibt es schon seit vielen Jahren mit dem Ordinariat, erklärte Bürgermeister Christian Blatt. Der Knackpunkt: Schon als das Kinderhaus geplant wurde, hat die Kirche es unter Denkmalschutz gestellt. Boden- und Deckenplatte sowie das Metallgerüst müssen daher stehen bleiben.

Neubau mit zwei Vollgeschossen

In einem ersten Schritt wird allerdings der Quer-Anbau abgerissen. In einem 90-Grad-Winkel wird hier ein Neubau mit zwei Vollgeschossen errichtet, in dem später eine Krippe samt einiger Funktions- und einem Therapieraum Platz findet. Mit der Sanierung wird also auch mehr Platz geschaffen im integrativen Kinderhaus. Das Flachdach an beiden Gebäuden bleibt.

Uneins sei man sich mit dem Ordinariat auch wegen der Erschließung gewesen, so Blatt. „Die Kirche wollte diese vom Vollerweg aus, aber das ist zu eng. Es bleibt daher bei der Haupterschließung zwischen Pfarrzentrum und Schule“, betonte der Gemeindechef. Nur der Eingang fürs Personal ist am Vollerweg.

Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3,7 Millionen Euro an dem Projekt. Blatt stellte heraus, dass St. Paul im Gesamtkonzept der Kinderbetreuung „ein sehr, sehr wichtiger und lang bewährter Teil“ ist.