Der Traum vom eigenen Haus ist nicht weit weg

So werden die Doppelhaushälften Am Klosteracker in Altomünster bei Tag und Nacht einmal aussehen. Geplante Fertigstellung: April 2024. © Sparkasse Dachau Immobilienservice

Das Neubauprojekt Am Klosteracker in Altomünster lässt in vielerlei Hinsicht aufhorchen: Tolle Lage, geräumig, energetisch nachhaltig gebaut, für Familien gedacht und … bezahlbar.

Altomünster – Für viele Menschen, vor allem im Großraum München, bleibt der Traum von den eigenen vier Wänden unerfüllbar. Die Preise haben sich auf hohem Niveau eingerichtet, die Zinsen steigen wieder. Und doch gibt es immer wieder nicht nur öffentliche, sondern gerade auch private Bauvorhaben, die aus der Reihe tanzen. Die 34 Doppelhaushälften in Altomünster vor den Toren Dachaus, die aktuell im Portfolio der Sparkasse Dachau Gebietsdirektion Altomünster angeboten werden, sind so eine Ausnahme: Sie sind nicht nur in attraktiver und vor allem ruhiger Lage, energieeffizient gebaut und mit Photovoltaik und Wärmepumpe ausgestattet, sondern auch bezahlbar: Die Immobilie mit 110 Quadratmetern Wohnfläche (verteilt auf fünf Zimmer) und 193 Quadratmetern Grundfläche kostet – mit Carport und Außenstellplatz, schlüsselfertig 449.000 Euro. Für heutige Verhältnisse fast schon ein Schnäppchen.

Altomünster verfügt über eine gute Infrastruktur sowie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. © Sparkasse Dachau Immobilienservice

Möglich macht das …

… das attraktive Erbbaurecht. Alle Grundstücke bei diesem Projekt werden im Erbbaurecht vergeben, einem beliebten Modell, das Hausbesitzern spezielle Vorteile bietet: Ohne den Grund erwerben zu müssen, „leiht“ sich der Erbbaurechtsnehmer vom Erbbaurechtsgeber das Grundstück für einen sehr langen Zeitraum (mindestens 75 Jahre), um darauf ein Gebäude zu erreichten. Der Erbbaurechtsgeber – in diesem Fall die Kirche – erhält dafür den Erbbauzins.



34 Doppelhaushälften sollen in Dachau Am Klosteracker entstehen. © Sparkasse Dachau Immobilienservice

Während die Arbeiten am ersten Bauabschnitt in vollem Gange sind, wurden bereits einige Häuser verkauft. „Fast ein Drittel der ersten 17 Doppelhaushälften haben mittlerweile einen Eigentümer“, berichtet Reinhard Rudert vom Immobilienservice der Sparkasse Dachau. Im zweiten Bauabschnitt werden weitere 17 Häuser Am Klosteracker, unweit des S-Bahnhofs Altomünster, erstellt. Der Baubeginn ist noch offen, sagt Rudert.



Beratungstermine können samstags nach Vereinbarung im Pavillon an der Baustelle Am Klosteracker, wenige Hundert Meter südwestlich vom Bahnhof Altomünster, abgehalten werden. © Sparkasse Dachau Immobilienservice

Josef Steinhardt, Michael Stich und Florian Lorenz sind die Ansprechpartner der Sparkasse Dachau Immobilien Vermittlung für das attraktive Neubauprojekt. In einem magentafarbenen Container des Bauträgers – der renommierten Strenger Gruppe München – stehen sie jeweils samstags nach Terminabsprache für eine Beratung zur Verfügung. Neben konkreten Fragen zu den Häusern können dabei beispielsweise auch Fragen zum Erbbaurecht oder der Finanzierung einer Immobilie gestellt werden.

Zwei Hausmodelle, Jazz & Swing: Da ist Musik drin

Die beiden verfügbaren Hausmodelle „Jazz“ und „Swing“ sind zwar unterschiedlich groß, doch beide Varianten machen garantiert Spaß und haben einiges gemeinsam: Zum einen steht die für Innovation, Ökologie und Architektur mehrfach ausgezeichnete Bauunternehmung Strenger für höchste Qualitätsstandards und ökologisch-nachhaltige Bauweise. Überdies sorgt die weitläufige, halbrunde Anordnung der Häuser und die abwechslungsreiche Fassadengestaltung für einen individuell stilvollen Charakter. Geheizt wird mit Photovoltaik und Wärmepumpe. Hinzu kommen großzügig angelegte Gärten und eine nach KfW-Standard 55 erfolgte Bauweise. Das heißt, die Häuser benötigen nur 55 Prozent der Energie im Vergleich zu konventionellen Neubauten und sind somit besonders umweltfreundlich.



Der Haustyp Jazz überzeugt durch die clever geschnittene Wohnfläche von insgesamt 110 Quadratmetern, verteilt auf fünf Zimmer, die man wahlweise als zusätzliches Kinderzimmer, Homeoffice, Gästezimmer oder Fitnessraum nutzen kann. Die Aufteilung der Räume im Unter-, Erd-, Ober- und Dachgeschoss erkennt man an den folgenden Fotos und Grundrissen:



Der mit 138 Quadratmeter etwas größere Haustyp Swing bietet sechs Zimmer und damit noch mehr Platz für die ganze Familie plus eigenes Büro und mögliches Gästezimmer oder Fitnessraum.

Auch die Highlights beider Häuser können sich sehen lassen: Es gibt ein geräumiges Dachgeschoss mit Galerie, einen durchgehenden Wohn-/Essbereich im Erdgeschoss, Garten mit Südterrasse, ein möbliertes Designbad mit bodenebener Dusche und Badewanne, einen Carport mit vorgerüsteter Infrastruktur für E-Mobilität und ein Gäste-WC plus Keller mit Waschmaschinen- und Trocknerplatz. Die Fußbodenheizung in den Aufenthaltsräumen ist einzeln steuerbar.



Alle Erschließungs- und Anschlusskosten, ein Laminatboden im Erd- und Obergeschoss (Parkett gegen Aufpreis), der Eingang mit Vordach, beleuchteter Hausnummer, Briefkasten und Klingel sind im Kaufpreis enthalten. Eine zusätzliche Käuferprovision fällt nicht an. Also: Schlüssel abholen und einziehen. Es kann ganz einfach sein.



Kontakt

Sparkasse Dachau

Gebietsdirektion Altomünster

E-Mail: immobilien@sparkasse-dachau.de

Web: www.sparkasse-dachau.de

Die Ansprechpartner für Beratungstermine sind:

Josef Steinhardt, Tel. 08131 73-2401

Michael Stich, Tel. 08131 73-2402

Florian Lorenz, Tel. 08131 73-2403