Peter Schuhbauer wird 80, bleibt aber ein Sechziger

Gratulation: Bürgermeister Richard Reischl, Renate Gründl vom Obst- und Gartenbauverein, Gitte Steiner und Gerd Fischer von den SpVgg-Stockschützen (von links) mit dem Jubilar Peter Schuhbauer (Zweiter von links). © khr

Seinen 80. Geburtstag hat Peter Schuhbauer aus Deutenhofen gefeiert. In seinem Herzen ist er aber immer noch ein Sechziger, wie die Fußballer wissen.

Deutenhofen ‒ Da „Beda“, wie er allgemein genannt wird, wurde in Arzbach geboren. Mit seinen sechs Geschwistern wuchs er dort auch auf. Er besuchte die Volksschule in Pellheim und erlernte danach den Beruf des Schlossers in der MD-Papierfabrik in Dachau. Nach einem kurzen Arbeitsverhältnis bei der Sulida ging er zur Firma Rollladen Schuhbauer, die seinem Bruder Georg gehörte. Er stieg auf zum Betriebsleiter und blieb bis zur Rente in dem Unternehmen.

Im August 1972 heiratete er seine Hilde. Die Trauung nahm Pater Josef vor. Die standesamtliche Eheschließung vollzog der damalige Bürgermeister Herbert Bartel, gefeiert wurde im Gasthaus Wallner in Prittlbach. Hilde und Peter Schuhbauer haben zwei Kinder, Tochter Diana und Sohn Robert. Inzwischen freut sich „Beda“ über seine Enkelin Mila.

Peter Schuhbauer liebt die Geselligkeit und spielt auch gerne einmal einen gepflegten Schafkopf oder Watt. Seinen Stammtisch in Gasthaus Kiermeir in Arzbach besucht er regelmäßig. Auch beim Stopselclub Bergkirchen ist er mit dabei. Sportlich ist er bei den Stockschützen der SpVgg Hebertshausen aktiv. Er ist dort auch als sportlicher Leiter in Amt und Würden.

Zur Feier des Tages kamen viele Gratulanten, darunter Bürgermeister Richard Reischl und Vertreter der örtlichen Vereine. Unter anderem wünschten der Obst- und Gartenbauverein, die Kirchenverwaltung, der Stammtisch Arzbach, die SpVgg Hebertshausen dem Jubilar alles Gute. Besonders freute sich der Jubilar über die Glückwünsche vom TSV 1860 München, von Ministerpräsident Markus Söder und von Landrat Stefan Löwl. Peter Schuhbauer bedankte sich bei allen Gratulanten ganz herzlich. Für jeden Gratulanten gab es natürlich Weißwürste mit Breze. Klaus Rabl

