Dachauer Polizei warnt vor „falschen Kollegen“

Die Polizei Dachau hat derzeit ein Riesenproblem mit: angeblichen Kollegen. Bürger teilen mit, dass sie Anrufe von falschen Polizisten erhalten haben, die an ihr Geld wollten. Die meisten Anrufer ließen sich nicht hinters Licht führen. Doch es gab im Landkreis Dachau auch zwei Fälle, in denen die Betrüger jeweils 100 000 Euro ergaunerten.

Dachau – Wenn in diesen Tagen bei der Polizeiinspektion Dachau das Telefon klingelt, dann kann es sehr gut sein, dass ein Bürger mitteilen möchte, dass falsche Polizisten versucht haben, ihn aufs Kreuz zu legen. Bis zu 50 solcher Anrufe gehen täglich bei der PI ein, so Pressesprecher Björn Scheid. „Das mit den falschen Polizisten ist ein Riesenproblem“, ergänzt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord. Neben dem Enkeltrick ist die Manipulation durch falsche Polizisten die gängigste aller „Call-Center-Betrügereien“, wie sie im Polizeijargon genannt werden.

Polizeihauptkommissar Scheid erklärt die am meisten verwendete Vorgehensweise: „Die falschen Polizisten geben beim Anruf vor, dass in der Nähe eingebrochen worden sei oder ein Überfall stattgefunden habe. Ein Täter sei festgenommen worden. Bei ihm hätte sich eine Liste befunden, mit dem Namen des Angerufenen drauf. Um das Vermögen zu sichern, komme ein Polizist vorbei und nehme es mit.“

Bei einer ähnlichen Betrugsvariante wurde eine 72-jährige Frau aus Dachau zum Opfer (wir berichteten). Hier schafften es die Betrüger, der Rentnerin weiszumachen, dass sie mit der „Polizei“ zusammenarbeiten solle. Ein zweiter Täter sei flüchtig. Doch wenn sie Geld abhebe, dann könnten die „Polizisten“ in der Bank Verhaftungen durchführen. Das abgehobene Geld würden die „Festnahmebeamten“ natürlich auf seine Echtheit überprüfen. Die 72-Jährige konnte beim Telefonat im Hintergrund sogar einen mutmaßlich echten Polizeifunk hören. Auch ein von ihr getätigter Rückruf unter der Telefonnummer 110 führte wieder zu ihren „alten Gesprächspartnern“. So ging sie letztlich davon aus, bei einem Polizeieinsatz behilflich zu sein. Die Dame hob 15 000 Euro ab und übergab sie an die Betrüger.

Die meisten Angerufenen wittern den Betrug, aber leider nicht alle. Die 72-jährige Dachauerin ist eines von drei Opfern im Landkreis im September. Hier lag die Beute laut Scheid jedes Mal im fünfstelligen Bereich. Einmal fielen den falschen Polizisten sogar knapp 100 000 Euro in die Hände. Nach den September-Vorfällen blieben die Betrüger einige Wochen lang erfolglos. Bis zum 11. November. Dann klappte die Masche erneut, und wieder waren es rund 100 000 Euro; das Opfer war eine 90-jährige Frau aus Indersdorf.

„Ganz gezielt suchen sich die Täter Seniorinnen und Senioren als Opfer aus. Oft werden sie um ihre gesamten Ersparnisse gebracht, Lebenswerke werden zerstört“, so Thomas Kaiser vom Betrugsdezernat der Kripo Fürstenfeldbruck.

Um die Betrugsmaschen bekannter zu machen und somit potenzielle Opfer zu schützen, verteilt das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord derzeit Postkarten mit Verhaltenstipps und einem Aufkleber mit dem Slogan „Leg Auf!“, der als Gedankenstütze in der Nähe des Telefons angebracht werden soll. „Meist haben die Opfer schon von den Betrügereien gehört, dennoch erinnern sie sich während des Gesprächs mit den Tätern nicht gleich daran. Die Karten werden über Seniorenorganisationen und karitative Einrichtungen verteilt, zudem sind sie auf jeder Polizeidienststelle erhältlich“, so Polizeipräsident Günther Gietl. Begleitet wird die Aktion von einer Medienkampagne, um die Aufmerksamkeit – auch der Söhne und Töchter potenzieller Opfer – zu erlangen.

Trotz aller Vorsicht und Aufklärung sollten die Bürger eines wissen: „Die Fantasie der Betrüger ist grenzenlos“, so PI-Sprecher Björn Scheid. Neue Betrugsmaschen sind also nur eine Frage der Zeit.