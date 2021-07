„Die Fließbandpflege muss aufhören!“

Ambulanter Pflegenotstand im Landkreis Dachau

Wolfgang Jagusch (79) suchte verzweifelt nach einem Pflegedienst. Einer der bekanntesten Pflegekritiker Deutschlands, Claus Fussek, hat zum Fall Stellung genommen.

Landkreis – Immer mehr Menschen sind auf eine Versorgung im Alter oder Krankheitsfall angewiesen, auch im Landkreis Dachau (siehe Kasten unten). In der Pflege mangelt es jedoch an Fachpersonal – im stationären als auch im ambulanten Bereich. Im Landkreis Dachau bekommen Hunderte von Pflegebedürftige das nun zu spüren. Denn der ambulante Dienst „Pflegeteam mit Herz“ in Erdweg ist insolvent. Für die von ihm betreuten Patienten wie der Odelzhauser Wolfgang Jagusch hat daraufhin eine chaotische Suche nach einem neuen Dienstleister begonnen (wir berichteten). Einen geeigneten zu finden, ist jedoch nicht so einfach.

Jagusch: „Gemeinde ist völlig abgetaucht“ Wolfgang Jagusch hat Glück. Sein bisheriger Pflegedienst existiert noch bis zum 1. August. Für die Zeit danach hat seine Krankenversicherung dem pflegebedürftigen Odelzhauser einen ambulanten Pflegedienst vermittelt. Im Gegensatz zur Gemeinde Odelzhausen. Die Kommune, so Jagusch, „ist völlig abgetaucht“. Seit zwei Wochen wartet der 79-Jährige auf eine Antwort des Odelzhauser Bürgermeisters Markus Trinkl. Dieser beteuert jedoch, keine Nachricht von Jagusch bekommen zu haben. Laut Claus Fussek liegt die Verantwortung im Fall Jagusch allerdings „klar bei der Gemeinde“. Diese müsse kreative Lösungen finden, um die Versorgung von Pflegebedürftigen mit niederschwelligen Angeboten sicherzustellen. Sei es durch die Nachbarschaftshilfe oder andere sozialer Einrichtungen. Bürgermeister Trinkl sieht das anders: „Örtliche Pflege ist nicht die gesetzliche Aufgabe der Gemeinde.“ Sehr wohl, meint Fussek. „Da gibt es keine Ausreden!“

Das große Problem: Der Fachkräftemangel in der Pflege

Laut offiziellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit Freising gab es im Jahr 2019 in Dachau und den umliegenden Landkreisen zwar ein Beschäftigungswachstum in den Pflegeberufen, „dieses ist“, so Pressesprecherin Kathrin Stemberger, „allerdings nicht groß genug, um die gesteigerte Nachfrage decken zu können“.

Der Dachauer Landrat Stefan Löwl, der gerade gemeinsam mit Vertretern von Bezirk und AOK einen Vertrag zur Errichtung eines Pflegestützpunkts im Landkreis unterzeichnete, sieht das Problem hierfür nicht nur im fortschreitenden Alterungsprozess der Bevölkerung, sondern auch in den „Anforderungen und Wünschen der jüngeren Menschen nach einer Work-Life-Balance“. Schließlich werden die qualitativen Anforderungen und Ansprüche an Pflegekräfte immer höher. In der ambulanten Pflege kommt noch ein weiteres Problem hinzu: Sie steht im Vergleich zur stationären Pflege nicht im Fokus der öffentlichen Debatte. „Dieses unbequeme Thema interessiert keinen, solange man nicht selbst davon betroffen ist“, sagt Claus Fussek. Der Sozialarbeiter und Pflegekritiker beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Pflegemissständen.

Pflegekritiker Claus Fussek nimmt Stellung zum Fall Jagusch: Verantwortung klar bei Gemeinde

+ Claus Fussek findet deutliche Worte. © Marcus Schlaf

Im Fall von Wolfgang Jagusch sieht Fussek die Verantwortung „ganz klar“ bei der Gemeinde Odelzhausen. Wenn es hart auf hart kommt, müsse der Patient, so Fussek, leider in die eigene Tasche greifen. Dass das jedoch keine Dauerlösung sein kann, weiß der Pflegekritiker. Lösen könne man den Pflegenotstand nur solidarisch. Dafür brauche es eine konkurrenzfreie Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Pflegediensten. Ginge es den Pflegediensten wirklich um ihre Patienten, findet Fussek, „dann müssen die Sektorengrenzen aufgehoben werden“.

Eine „Patentlösung“ für den Pflegenotstand hat Fussek nicht. Das Thema müsse in der Gesellschaft ankommen – rechtzeitig und mit der entscheidenden Perspektive: Weg vom Standpunkt der Pflegekräfte hin zum Standpunkt der Patienten. „Wir brauchen eine ehrliche Diskussion“, betont Fussek. Dabei dürfe die Kostenfrage nicht fehlen. Dieses Thema könne jedoch, so Löwl, „lokal gar nicht und politisch auch nur beschränkt beeinflusst werden“.

„Fließbandpflege“ muss aufhören: Bessere Arbeitsbedingungen und weniger Druck für Pflegekräfte

Sicher ist: Der Pflegeberuf muss attraktiver werden. Für Fussek müsse die „Fließbandpflege“ aufhören. Auch Pflegedienstleiter Markus Steiner ist der Ansicht: bessere Arbeitsbedingungen, weniger Druck. Von den Kranken- und Pflegekassen wünscht sich Steiner eine höhere Deckelung und höhere Leistungsbeiträge. Von den Kommunen wünscht er sich eine größere Anzahl an Tagespflegeeinrichtungen, um die Pfleger zu entlasten.

In der Einführung des Mindestlohns sehen Claus Fussek und Markus Steiner nicht die Lösung des Problems. Ganz im Gegenteil: „Eine Lachnummer“, findet Steiner. „Dass wir überhaupt über so etwas wie einen Mindestlohn sprechen müssen, ist eine Bankrotterklärung“, findet Fussek. Vielmehr brauche es eine „ordentliche Tarifbezahlung“. Zuständig dafür ist jedoch nicht die Politik, sondern die Pflegedienste selbst. Diese sollen, so Fussek, die menschenunwürdigen Umstände ihrer Arbeit endlich offenlegen und die strukturelle Kritik an den Umständen ihrer Arbeit annehmen. „Lösen können wir den Pflegenotstand nur gemeinsam.“