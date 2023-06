Sie sind wieder für die Klinik-Patienten da: Die Grünen Helfer suchen Unterstützung

Von: Frederic Rist

Legen wieder los: die Grünen Damen und Herren der Helios Amper-Kliniken mit ihrer Koordinatorin Katharina Stark (hinten in der schwarzen Jacke). © Helios

Die Grünen Damen und Herren engagieren sich bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Wohl der Patienten in den Helios Amper-Kliniken in Dachau und Indersdorf. Wegen der Pandemie mussten sie lange Zeit pausieren, aber seit 1. Juni sind sie wieder aktiv und suchen neue Helfer.

Dachau – Katharina Stark weiß: Krankenhausaufenthalte sind nie angenehm. Oft fühlen sich die Patienten allein. Da hilft es, wenn sie jemanden haben, mit dem sie reden und sich austauschen können. Deshalb hat sie 2011 das Projekt der Grünen Damen und Herren in den Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf gegründet.

Grünen Helfer haben ein offenes Ohr für Patienten in Dachauer und Indersdorfer Klinikum

Dabei handelt es sich um Menschen, die den Patienten in schwierigen Momenten mit Rat und Tat zur Seite stehen – ehrenamtlich. Ob beim Einkaufen, beim Zimmerbeziehen oder einfach nur mit einem offenen Ohr – die ehrenamtlichen Helfer sind für die Patienten da. „Es ist immer wieder schön, wenn wir den Menschen mit unserer Arbeit eine Freude machen und ihnen den Aufenthalt erleichtern können“, erzählt Stark. Erkennbar sind die Helfer an ihrer türkis-grünen Arbeitskleidung.

In der Pandemie wurden die Grünen Helfer vermisst

Während der Corona-Pandemie mussten die Grünen Damen und Herren ihre Tätigkeit unterbrechen. Stark ist froh, dass diese Zeit endlich vorbei ist. Seit 1. Juni sind sie wieder im Einsatz. Sie weiß: Die Besuche haben den Patienten gefehlt. „In den letzten Monaten wurden wir oft von Patienten gefragt, wann die Grünen Damen und Herren wieder in die Klinik kommen. Die Menschen sind begeistert von ihrer Arbeit und schätzen die Möglichkeit, mit ihnen über ihre Probleme zu sprechen, Erfahrungen auszutauschen oder einfach nur zu plaudern“, freut sie sich.

Auch von Seiten der Klinik erfahren die Damen und Herren eine hohe Wertschätzung. Sie sind aus dem Stationsalltag nicht mehr wegzudenken und eine wichtige Stütze für die Patienten, berichtet Stark. Dabei ist jeder Helfer einer Station zugeordnet und unterstützt diese bei der täglichen Arbeit. Je nach Gesprächsbedarf kommen sie einmal die Woche in der Klinik vorbei und tauschen sich mit den Patienten aus.

Oft haben sie in der Vergangenheit selbst schlechte Erfahrungen im Krankenhaus gemacht.

Als langjährige Koordinatorin des Projekts ist sie immer wieder fasziniert, was die vielen Freiwilligen motiviert, sich in diesem Bereich zu engagieren. „Oft haben sie in der Vergangenheit selbst schlechte Erfahrungen im Krankenhaus gemacht. Viele entscheiden sich dann bewusst dafür, sich in diesem Bereich stärker zu engagieren“, erklärt sie. Für ihre Tätigkeit bringen die Ehrenamtlichen Einfühlungsvermögen, Kontaktfreude und Zuverlässigkeit mit. Außerdem verfügen sie über eine hohe psychische und physische Belastbarkeit. Derzeit besteht das Team aus zehn engagierten Ehrenamtlichen, darunter zwei Männer. Doch Stark braucht immer neue Unterstützer. In Spitzenzeiten konnte sie auf bis zu 32 Freiwillige zählen.

Die Ehrenamtlichen werden optimal vorbereitet

Um sicherzustellen, dass die ehrenamtlichen Helfer optimal auf ihre Aufgaben vorbereitet sind, erhalten sie zu Beginn ihrer Tätigkeit umfangreiche Schulungen und Fortbildungen. Dabei würden wichtige Kenntnisse in den Bereichen Hygiene, Datenschutz und professionelle Kommunikation vermittelt. Damit, so Stark, „wird sichergestellt, dass die Grünen Damen und Herren ihre verantwortungsvolle Aufgabe mit größter Sorgfalt und Professionalität ausüben können“.

Weitere Helfer gesucht

Wer sich ehrenamtlich als Grüne Dame oder Grüner Herr engagieren möchte, kann sich bei Katharina Stark unter Telefon 0 81 31/7 66 76 41 oder per E-Mail an katharina.stark@helios-gesundheit.de melden.