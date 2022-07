Die Welt steht den Abiturienten nun offen

Der jubelnde Abschlussjahrgang der Erzbischöfliche Fachoberschule Vinzenz von Paul. © hr

Erzbischöfliche Fachoberschule Vinzenz von Paul verabschiedet ihren fünften Jahrgang

Indersdorf – Die Erzbischöfliche Fachoberschule Vinzenz von Paul in Markt Indersdorf hat ihre Absolventen des fünften Abschlussjahrgangs verabschiedet. Insgesamt 43 Schüler sagen Servus und gehen auf die Reise. „Leinen los“ hieß es schon im Gottesdienst, bevor Direktor Tobias Draxler dem ganzen noch eine besondere Note gab „Mission accomplished“ – Mission erfüllt.

Die Verabschiedung fand im Klostergarten statt. Bei der Ehrung der drei Jahrgangsbesten fehlte Luca Dobmeier mit einem Schnitt von 1,39 und so sprach Direktor Tobias Draxler seine Anerkennung den beiden Zweitbesten Nicole Walter und Tobias Meyer aus, die beide den gleichen Notendurchschnitt 1,38 erreicht haben.

In seiner Festrede nahm Direktor Draxler die momentane Lebenssituation nochmal genauer in Augenschein und zitierte am Ende Josef Hader „kein Dings ohne Dings“. Worte, die einem überall immer wieder begegnen würden. Die Welt stehe den Abiturienten nun offen. „Nicht alle Türen öffnen sich, aber viele. Für die Phase nach dem Abitur gibt es häufig kein und, sondern ein „entweder oder“ und Draxler überlegte weiter, „dass das „Zuviel an Möglichkeiten ein Merkmal unserer Zeit ist und damit auch stressig sein mag“.

Schule – das ist ein Ort, der Menschen verbindet, der Freundschaften entstehen lässt und wo man lacht, aber auch weint. Wichtig ist vor allem, an sich selbst zu glauben, sich zu vertrauen und sich vor allem etwas zuzutrauen. Dies waren die Kernaussagen zweier Schülerinnen, die sehr bewegende Worte gefunden haben, als sie die letzten beiden Jahre in ihrer Rede Revue passieren ließen. Die Schülerinnen appellierten an all diejenigen, die es in diesem Jahr nicht geschafft haben: „Kopf hoch und nach vorne schauen!“

Wieviel Spaß und schöne Zeiten sie mit ihren Schülern erlebt haben, merkte man auch den drei Klassenleitern Bettina Reich, Maximilian Hiebl und Sebastian Kriegl an. Sie verabschiedeten sich herzlich bei ihren Schülern, bevor sie allen die Zeugnisse und eine Rose überreichten.

Musikalisch umrahmt wurde die Verabschiedung von Maria Sailer am Klavier, Corinna Reif an der Geige und Sebastian Kriegl an der Gitarre, die am Ende der Veranstaltung das Motto „Leinen los“ mit dem Lied „I am sailing“ noch einmal aufgegriffen haben.