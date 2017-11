Dieses Auto belegt zwei Parkplätze - Fahrer bekommt ungewöhnliche Quittung

Wer schlecht parkt, bekommt von anderen Autofahrern öfter mal was zu hören. Oder auf andere Weise Beleidigungen ab. In Vierkirchen-Esterhofen ging ein Verkehrsteilnehmer etwas charmanter vor.

Vierkirchen - Parkplätze sind knapp - da ist es umso ärgerlicher, wenn sich jemand mehrere auf einmal schnappt. Den unangefochtenen Rekord besorgte einst ein damaliger Spieler des TSV 1860, der gleich zweieinhalb belegte. Aber zwei sind schon unfair genug.

So ist‘s offenbar am Freitag am S-Bahnhof Vierkirchen-Esterhofen passiert, wie unser Leser Erich uns schildert. „Es geht hierbei um rücksichtsloses Parken von Autofahrern, welche meinen, gleich zwei Stellplätze für sich zu beanspruchen“, schreibt der Leser.

Ein Fahrer nämlich stellte sich mit seinem Wagen sehr unpraktisch hin - mit den Reifen über die Linie hinaus, sodass neben ihm keiner mehr Platz finden konnte. Die Quittung folgte auf dem Fuß: Jemand heftete einen Zettel hinter die Windschutzscheibe!

„Schön geparkt! So lockern Sie wenigstens das Straßenbild auf!“, stand drauf. Das ist durchaus ungewöhnlich. Die meisten Zettel, die schlecht parkende Verkehrsteilnehmer kriegen, enthalten schließlich Beleidigungen. So geschehen bei diesem mitten auf der Wiesn geparkten Auto. Oder auch hier in Salzburg.

Insofern: Daumen hoch für den sehr dezenten und humorvollen Hinweis an den Autofahrer, doch nächstes Mal die Parkplatz-Linie zu beachten!

lin

