Diskussion um teure Feuerwehr-Ausrüstung

Wehren in Hilgertshausen und Tandern benötigen Ausstattung für über 42 000 Euro

Immer im Frühjahr beantragen die Feuerwehren von Hilgertshausen und Tandern die fürs laufende Kalenderjahr benötigten Ausrüstungsgegenstände. So weiß der Gemeinderat, wie viel Geld für diese Anschaffungen im Haushalt eingestellt werden müssen. Heuer erreicht diese Ausstattung eine Rekordhöhe von mehr als 42 000 Euro. Dies veranlasste die Gemeinderäte erstmals zu einer Diskussion über dieses Thema.

Hilgertshausen – IWährend sich die Anschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr Hilgertshausen mit Kosten von knapp 12 000 Euro in Grenzen halten, beinhaltet der Anschaffungskatalog der Freiwilligen Feuerwehr Tandern eine Summe von über 30 000 Euro.

Markus Hofner (CSU) warnte vor diesen enormen Kosten, in einer Zeit, wo es der Gemeinde ohnehin finanziell nicht gut gehe. „In den letzten Jahren haben sich diese Kosten immer zwischen 5000 und 10 000 Euro bewegt, diesmal sind wir bei 42 000 Euro für beide Feuerwehren. Da sollte uns schon bewusst sein, wohin die Reise geht“, so Hofner, dessen kritischen Worte die Diskussion erst in Schwung setzte.

Rudi Effner (WGHT) hatte schnell erkennen können, dass bei der Tanderner Aufstellung der Kosten für Funktionswesten, die mit 3120 Euro beziffert waren, das Komma versehentlich um eine Stelle nach rechts gerückt ist. Effner, der Kommandant in Hilgertshausen ist, konnte nicht nachvollziehen, warum die Tanderner Wehr auf einen Schlag 17 Helme auswechseln muss, „denn für Alu-Helme gibt es keine Frist zum Auswechseln“. Tanderns zweiter Kommandant Stefan Felber, der auf der Zuhörerbank saß, verteidigte diese Anschaffung „weil die Helme alle schon 25 bis 30 Jahre alt sind“. Was auf der Tanderner Bestellliste noch besonders ins Gewicht fällt, ist eine Atemschutznotfallausrüstung mit Zubehör (4393 Euro), drei Atemschutz-Überhosen (2312 Euro), Funktionswesten (3120 Euro) und zehn Paar Feuerwehrstiefel (2250 Euro). Diverse Klein- und Ersatzteile werden mit 1000 Euro beziffert.

Des Weiteren werden für drei Führerscheinbewerber der Klasse C jeweils 2400 Euro als Gemeindezuschuss berücksichtigt. Dieser Zuschuss wird seitens der Tanderner Feuerwehr damit begründet, dass zwei Feuerwehrler mit C-Führerschein aus dem Dienst ausgeschieden sind. „Um die Einsatzfähigkeit der Löschfahrzeuge sicher zu stellen, ist es notwendig, dass neue Kollegen den C-Führerschein erwerben“, heißt es im Antrag der Tanderner Wehr.

Dass die Kosten für das Feuerwehrwesen nicht weniger werden, zeigte Rudi Effner auf. 2024 steht bei der Hilgertshauser Feuerwehr der Austausch der Atemschutzgeräte an. Heuer benötige Hilgertshausen hauptsächlich Handschuhe für Atemschutzträger (924 Euro), Fleece-Jacken (1000 Euro), Feuerwehrstiefel (1260 Euro) und einen Pumpsauger (1400 Euro) sowie weitere Kleinteile.

In Hilgertshausen sei es heuer nur ein Kamerad, der für den Feuerwehreinsatz den Führerschein der Klasse C erwerben muss. So errechnete Effner eine Gesamtkostensumme für 2023 in Höhe von 11 994 Euro.

Bürgermeister Markus Hertlein erklärte, dass die deutlich gestiegenen Kosten für die beiden Feuerwehren der Gemeinde natürlich keine Freude machen. Die Anschaffungen seien aber notwendig, um die Feuerwehren einsatzbereit zu halten. Was die Bestellungen angeht, sollte man laut Hertlein den Kommandanten vertrauen, „denn es muss uns klar sein, dass es die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nicht zum Nulltarif gibt“.

Richtig teuer werde es erst, wenn die Bestellung des neuen Löschfahrzeugs (LF 20) für die Tanderner Wehr in Auftrag gegeben wird, denn hier geht es um rund 500 000 Euro. JOSEF OSTERMAIR

