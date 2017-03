Drei Autos und ein Baum: Unfall mit Domino-Effekt

Ein Unfall mit Domino-Effekt hat sich am Freitagnachmittag auf der Freisinger Straße in Dachau ereignet. Beteiligt daran waren drei Autos – und ein Baum.

Dachau – Ein 70-jähriger Toyota-Fahrer aus Karlsfeld hatte laut Polizei beim Linksabbiegen in ein Grundstück einen entgegenkommenden 59-jährigen Audi-Fahrer übversehen. Dieser versuchte zwar geistesgegenwärtig noch auszuweichen, konnte jedoch eine Berührung zwischen seinem Fahrzeug und dem des Abbiegenden nicht mehr verhindern. Er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Baum umstürzte, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Der Baum wiederrum fiel unglücklicherweise auf einen am Straßenrand geparkten bulgarischen VW, dessen dessen Fahrzeugheck stark beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher und sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon, und der Toyota trug nur einen leichten Kratzer im linken Frontbereich davon. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ambulant im Klinikum Dachau behandelt werden. An seinem Wagen entstand Totalschaden.

Tja, und der umgestürzte Baum wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Dachau in Stücke zersägt und entsorgt.

dn