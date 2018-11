„Er hat den Landkreis geprägt“ - Auszeichnung für Peter Bernard 

Beim Ehrenamtsempfang des Landkreises Dachau im Landratsamt (ausführlicher Bericht folgt) hat Landrat Stefan Löwl den ehemaligen Geschäftsführer des Kreisjugendrings (KJR) Peter Bernard ausgezeichnet. Der Kreisausschuss hatte Bernard für dessen über 35-jährige Tätigkeit als KJR-Geschäftsführer die Landkreisverdienstmedaille zuerkannt.

Dachau – Stefan Löwl betonte, Bernard habe nicht nur die Jugendarbeit, sondern den gesamten Landkreis geprägt: „Dabei galt sein besonderes Augenmerk der Demokratiebildung.“ Viele Jahre habe Bernard als KJR-Vertreter im Trägerkreis mit der Evangelischen Jugend München, dem Bund der katholischen Jugend der Erzdiözese, dem Förderverein für Internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit sowie der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes für die internationale Vernetzung der Jugend und deren Austausch gesorgt. Außerdem widmete sich Bernard in den vergangenen zehn Jahren intensiv der Übernahme der Trägerschaft der Gemeindejungendarbeit in den Gemeinden Bergkirchen, Sulzemoos, Odelzhausen, Pfaffenhofen an der Glonn, Erdweg und Weichs. Kinder, Jugendliche, Eltern und nicht zuletzt Schulen unterstützte Bernard, indem er die Jugendsozialarbeit an den Schulen in Erdweg, Odelzhausen sowie Bergkirchen ausweitete. Die Zusammenarbeit zwischen KJR und dem Jugendamt Dachau prägte er entscheidend.

R.-DIETMAR SPONDER