„Ein glorreicher Höhepunkt“ für die Indersdorfer Wehr

Knapp 100 Besucher sind zur Eröffnung erschienen. Darunter auch viele Ehrengäste. © Höltl

Die Feuerwehr Indersdorf hat anlässlich ihres 150. Jubiläums die Sonderausstellung im Augustiner Chorherren Museum eröffnet.

Indersdorf - Mehr als zwei Jahre hat die Indersdorfer Feuerwehr auf diesen Moment gewartet. Denn so lange laufen bereits die Vorbereitungen, die nun „zu ihrem glorreichen Höhepunkt“ gekommen sind, wie Feuerwehrkommdant Carsten Rummeling erklärte.

Sonderausstellung statt großes Fest zum 150-Jährigen der Feuerwehr Indersdorf

Eigentlich hatte die Indersdorfer Feuerwehr bereits im vergangenen Jahr ihren 150. Geburtstag. Für 2021 war dazu ein großes Fest anlässlich des 150. Geburtstags geplant. Pandemiebedingt suchten die Feuerwehrler dann nach anderen Möglichkeiten, um das Ereignis gebührend zu feiern – nämlich mit einer Ausstellung.

„Das ist das Produkt der fruchtbaren Zusammenarbeit von Feuerwehr und Heimatverein“, sagte Anton Wagatha, Vorsitzender des Heimatvereins. „Hier wird mit einer Menge von Exponaten, Schriftstücken und Informationen dem uneigennützigen ehrenamtlichen Einsatz unserer Feuerwehr ein gebührender Rahmen gegeben.“

Die Kuratoren Jim Moser und Georg Mair (v.l.). © Höltl

Die Ausstellung haben die passiven Feuerwehrmitglieder Georg Mair und Jim Moser konzipiert. „Wie präsentieren Exponate nach Themen sortiert“, erklärt Moser. Die Ausstellung zeigt zum Beispiel Schutzkleidung und Rettungsgeräte im Wandel der Zeit.

Viele Ehrengäste haben sich auf dem Vorplatz des Chorherrenmuseums eingefunden, um der Ausstellungseröffnung beizuwohnen und der Freiwilligen Feuerwehr zu gratulieren. Unter ihnen war auch der Bayerischer Finanz- und Heimatminister, Albert Füracker. Für ihn sei die Ausstellungseröffnung, sein „persönliches Highlight der Woche“, wie er bei seiner Festrede betonte.

Im „goldenen Fahrtenbuch“ der Indersdorfer Feuerwehr verewigte sich der Bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. © Höltl

Seinen Besuch in Indersdorf nutzte Füracker auch, um sich in das goldene Buch der Marktgemeinde einzutragen. Auch in das sogenannte goldene Fahrtenbuch der Indersdorfer Feuerwehr verewigte sich der bayerische Finanzminister. Denn Albert Füracker findet: „Die Freiwilligen Feuerwehren gehören zur Elite im ländlichen Raum.“

Besuch der Ausstellung

Jeden Sonntag um 14 Uhr finden Führungen im Augustiner Chorherren Museum ohne Anmeldung statt. Für Gruppenführungen wird um eine Kontaktaufnahme per E-Mail an Georg Mair unter mair@ff-indersdorf.deb gebeten – mit Angabe des gewünschten Termins, der voraussichtlichen Teilnehmerzahl und einer Telefonnummer.

hr

