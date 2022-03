Schwester Maria Caritas Hengl ist ein Leben lang Franziskanerin

Freute sich über die vielen Gratulanten: Schwester Maria Caritas Hengl. © FWS

Schwester Maria Caritas Hengl feierte ihren 100. Geburtstag. Sie trat mit 23 Jahren in das Kloster der Franziskanerinnen ein.

Schönbrunn – Schwester Maria Caritas Hengl hat in Schönbrunn bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag gefeiert. Viele Gratulanten stellten sich den Tag über ein, und Schwester Maria Caritas freute sich über jeden einzelnen Gast.

Schwester Maria Caritas stammt aus der Oberpfalz. Sie wurde in Zell im Landkreis Neumarkt geboren und wuchs mit acht Brüdern und drei Schwestern auf. Mit 23 Jahren trat sie in das Kloster der Franziskanerinnen in Schönbrunn ein. Über viele Jahrzehnte war sie in der Küche tätig und sorgte für das leibliche Wohl ihre Mitschwestern. 27 Jahre lebte und wirkte sie im Klostergut Harpfetsham, einem Urlaubs- und Bildungshaus der Franziskanerinnen von Schönbrunn im Landkreis Traunstein.

Neben der Tätigkeit in der Küche arbeitete Schwester Maria Caritas immer gerne im Garten. Sie pflanzte und erntete nicht nur Kräuter, Salate und Gemüse für die Küche, sondern freute sich auch immer an den üppig blühenden Blumen. Diese Freude und ihren „grünen Daumen“ hat sie sich bis heute erhalten. Schwester Maria Caritas sang über viele Jahre im Schwesternchor und brachte ihr musikalisches Können in der Gestaltung der Gottesdienste und des Stundengebets ein sowie auch bei Feiern in der Gemeinschaft.

In ihrer freien Zeit hat Schwester Maria Caritas gerne gelesen und Briefkontakt mit ihrer Familie und mit guten Bekannten gehalten. Das Nachlassen ihrer Sehkraft macht ihr das zunehmend weniger möglich, doch ist Schwester Caritas immer noch sehr interessiert an Neuigkeiten in der Familie, am Geschehen innerhalb der Schwesterngemeinschaft und den Themen in Kirche und Gesellschaft. Sie verbringt ihren Lebensabend im Schwesternaltenheim der Franziskanerinnen von Schönbrunn. In einem guten Rhythmus von Gebet, gemeinschaftlichem Miteinander und der erforderlichen Ruhe und Stille nimmt sie am Leben und Wirken der Gemeinschaft der Franziskanerinnen teil. dn