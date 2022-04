Ein letztes Mal werden Scheebrunner gemeinsam musizieren

Teilen

Vor dem Aus: Die Scheebrunner Jungbläser mit Lisa Markl und Ingrid Rudolf (mittlere Reihe v. r.). © Ostermair

Die bis vor der Corona-Pandemie noch sehr aktiven „Scheebrunner“ Jungbläser lösen sich auf. Das kommt ziemlich unerwartet.

Schönbrun - Der letzte Auftritt dieses Ensembles findet am Samstag, 18. Juni, anlässlich des 111-jährigen Jubiläums des Burschen-und Mädchenvereins Röhrmoos statt.

Mit der Auflösung der Schönbrunner Jungbläser hat niemand gerechnet

Mit dieser Entwicklung hätte in der Gemeinde Röhrmoos niemand gerechnet, denn die von Ingrid Rudolf und Lisa Markl im Jahre 2018 gegründeten und seither geleiteten Jungbläser stiegen schon im ersten Jahr auf der Erfolgsleiter mächtig nach oben. Die Jungbläser begannen mit 12 jungen Musikerinnen und Musikern. Zu Spitzenzeiten waren es sogar über 30 Kinder und Jugendliche, die dem Taktstock von Rudolf und Markl folgten.

Rudolf nennt mehrere Gründe, die dazu führten, dass derzeit nur noch 15 junge Kräfte den Scheebrunner Jungbläsern die Treue halten. Den Hauptgrund sieht Rudolf darin, dass es in zwei Corona-Jahren keine Auftritte gab und so mehreren jungen Leuten die Motivation zum gemeinsamen Musizieren gefehlt habe.

In den Corona-Jahren fehlte der Nachwuchs aus den Bläserklassen

„Wir haben zwar viel geprobt, aber es sind uns dennoch zu viele weggebröselt“, so Rudolf mit dem Hinweis, dass es derzeit im harten Kern nur noch einen Trompeter gibt, „aber man muss auf alle Stimmen verteilt Musiker haben“. Leider habe man in den Corona-Jahren auch keinen Nachwuchs aus Bläserklassen bekommen, was die Situation noch erschwerte. Blutige Anfänger könne man nicht so einfach mit erfahrenen Musikern auftreten lassen.

Ziel der beiden Leiterinnen sei es gewesen, bei den Scheebrunner Jungbläsern die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Musikerinnen und Musiker sobald wie möglich im Erwachsenen-Orchester der Blaskapelle Schönbrunn mitspielen können.

Sechs begabte Jungbläser sind zum benachbarten Musikverein Vierkirchen gestoßen. Rudolf betont, in den Anfangszeiten von der Blaskapelle Schönbrunn gute Unterstützung erfahren zu haben, „aber zuletzt ist das, wie wir uns vorgestellt haben, bei den Schönbrunnern nicht auf große Begeisterung gestoßen“. Während Lisa Markl weiterhin bei der Blaskapelle Schönbrunn die Klarinette spielt, ist auch Rudolf als aktive Musikerin zum Musikverein Vierkirchen gewechselt. Nach Rudolfs Worten sei es nicht zum kompletten Bruch mit der Blaskapelle Schönbrunn gekommen, „aber von der Struktur her hat es nicht gepasst“.

Einige Jungbläser wandern zum Musikverein Vierkirchen ab

In Vierkirchen ist die Freude über den Nachwuchs aus Schönbrunn groß. Manfred Leitenstorfer, der Vorsitzende der Blaskapelle Schönbrunn, ist sich keiner Schuld bewusst, räumt aber ein, „dass wir die Scheebrunner Jungbläser immer sehr separat laufen ließen“. Rudolf habe sich wohl zu wenig berücksichtigt gefühlt.

Für die Blaskapelle ist es letztlich allein wegen der Infektionsgefahr nicht einfach gewesen, Schüler und Jugendliche ins Programm der Älteren einzubinden. Leitenstorfer bedauere es, dass diese Entwicklung nun so endet. Doch die Blaskapelle könne eben nur ausgebildete Musiker aufnehmen.

ost

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.