Ein Nachruf – auf die Haimhauser Hausgans

Sie hatte viele Namen: Else, Martina, Rosie. Eine Hausgans wurde in Haimhausen eine kleine, lokale Berühmtheit. Nun lebt sie nicht mehr, sie wurde wohl das Opfer eines Fuchses.

Haimhausens – Im Winter 2016/2017 war sie auf einmal da. Offenbar war sie von einem Hof entwischt, der an der Amper Gänse hält. Viele Haimhauser kümmerten sich um das einsame Tier, brachten ihr trockenes Brot und andere Leckereien, ihr neues Revier wurde zum Ausflugsziel.

Und sie blieb nicht lange allein, ein junger Schwan wurde ihr ständiger Begleiter. Auch er hatte bald viele Namen: Die Angler nannten ihn Lohengrin oder Laurie Freeman. Das ungleiche Gans-Schwanen-Paar verbrachte Monate zusammen, startete sogar einen Brutversuch, doch die Eier verschwanden.

Im Sommer 2017 verschwand auch die Gans, viele hielten sie für tot. Doch es sprach sich schnell herum: Else-Martina-Rosie lebt. Sie war zu dem Hof und zu ihresgleichen zurückgekehrt, dort war wieder eine große Schar Junggänse eingezogen. Sie wurde zur Pflegemutter der Gössel. Doch als diese fast so groß waren wie sie selber, watschelte und schwamm sie erneut amperabwärts – und einen Ganter nahm sie dieses Mal mit. Man schenkte ihr die Freiheit, und auch ihrem neuen Begleiter.

Am liebsten hielten sich die beiden am Wehr des Kanalabschnittes der Amper auf, dort hatten Angler und Manfred Niepel ihr ein kleines Dach über dem Kopf eingerichtet und mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Selbstbewusst verteidigten die beiden ihr kleines Reich, vor allem gegen Hunde. Und auch Kinder wurden oft angezischt. So manche trauten sich nicht die Stahltreppe herunter, wenn unten die beiden meinten, ihr ganz in der Nähe befindliches Gelege beschützen zu müssen. Mit dem Mutterglück sollte es nicht klappen, mehrfach wurden die Eier gefressen.

Vielleicht wollte Else-Martina-Rosie dies jetzt nicht mehr geschehen lassen, stellte sich dem Angreifer, und das wurde ihr zum Verhängnis. „Helmut“, ihr Ganter, jammert seitdem leise und verstört vor sich hin. Und viele Haimhauser, nicht nur Helmut, sind sehr traurig.