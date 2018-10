Ein Schmankerl für den neuen Marktplatz

Wenn man sich Sachen erträumt, wird’s ja meistens nie wirklich so, wie man sie im Kopf hatte. Heißt man Herbert Forche junior, allerdings schon. Fünf Jahre lang hat er in seinem Kopf seine eigene Bar designt, hat sich jedes Detail ganz genau überlegt.

Indersdorf– Mit vielen verrückten Kleinigkeiten. Jetzt steht Forche in der ehemaligen Metzgerei seiner Familie und: Alles sieht so aus, wie er es bereits vor über einem Jahr beschrieben hat.

Bereits damals erzählte der 33-Jährige von seinem Plan von der eigenen Bar in der früheren Metzgerei am Indersdorfer Marktplatz. Die Details eben seit Jahren im Kopf. Eigentlich werkelte Forche bereits 2017 fleißig an der Bar, war sich sicher, Ende des vergangnen Jahres öffnen zu können (wir haben ausführlich berichtet). Dann plötzlich verhängte das Landratsamt einen Baustopp. Es gab Unklarheiten bezüglich der Stellplätze. Bis alles geklärt war, zogen viele Monate ins Land.

Aber jetzt steht Herbert Forche tatsächlich kurz vor der Eröffnung seiner Bar Butchers. Noch sind die Handwerker fleißig auf der Baustelle beschäftigt, aber am. 2. November können die Gäste die Bar offiziell von innen begutachten. Sachen, die man hier vergeblich sucht: Produkte von der Stange. Forche hat bei der Schließung so viele Dinge aus der alten Metzgerei behalten, dass sogar jeder Antiquitätenhändler nur den Kopf geschüttelt hätte. Gut, dass Forche nichts mit Antiquitäten am Hut, dafür aber ein Gespür für Design hat: Er hat für alles eine neue Verwendung: Fleischerhaken als Garderobe, eine alte, metallene Mengmulde als Waschbecken im Toilettenbereich, ein altes Kühlaggregat, aus dem künstlicher Nebel kommt, eine 80 Jahre alte Kühlraumtür, eine alte Fleischwaage, auf der sich Gäste künftig zum Spaß selber wiegen können. An den Wänden hat er die Ziegel des über 200 Jahre alten Hauses freigelegt, die Bühne grenzt ein mindestens 100 Jahre altes Holz-Geländer ab. Zudem gibt es mitten in der Bar ein so genanntes Herrenzimmer – ein Raum, der durch Glaswände abtrennbar ist, und den Gäste auch für private Veranstaltungen mieten können.

Zu sehen gibt es nicht nur viel beim Thema Interieur: Wer etwas zu essen bestellt, kann in die Küche blicken und bei der Zubereitung zuschauen. „Man kann quasi vom Tresen aus mit dem Koch reden“, sagt Forche und lacht. Für die Zubereitung ist künftig Daniel Michalke zuständig. Seine Kniffe hat er unter anderem beim Brummer in Großinzemoos und beim Münchner Sternekoch Karl Ederer gelernt. Auf der Speisekarte werden Steaks, Burger, besondere Snacks und Salate stehen. Was das Fleisch betrifft, gibt es im Butschers drei Besonderheiten: eine, was die Lagerung betrifft, zwei bei der Zubereitung: Das Fleisch wird in einem Dry-Ager mitten im Lokal aufbewahrt. In dem gläsernen, beleuchteten Schrank kann jeder beobachten, wie das Steakfleisch trocken und kühl gelagert wird und dort bis zu sechs Wochen reifen kann. „So wird das Fleisch ganz zart und bekommt seinen besonderen Geschmack“, erklärt der Metzgermeister. Die Steaks kommen bei 800 Grad in einen Spezialofen, „so verschließen sich die Poren, und das Fleisch bleibt schön saftig.“ Und die Burger werden über Holzkohle gegrillt. „Dann schmecken sie einfach viel besser“, sagt Forche. Das ist ihm genauso wichtig, wie die Herkunft der Zutaten in seiner Küche. Das Fleisch stammt aus eigener Schlachtung, das Vieh dazu aus der Region, genau wie Gemüse und Backwaren.

Beim Thema Bier zieht sich die ausgefallene Linie weiter durch: Gäste können im Butschers ihr Bier selber zapfen. Und zwar soviel, besser gesagt, so wenig sie wollen. „So kann man viele verschiedene Biere testen und muss nicht viel trinken“, erklärt Forche das Konzept. Das Bier an den Selbstzapfhähnen wechselt, „ich wollte vor allem kleine Brauereien, zum Beispiel mit Craftbieren, unterstützen“. Selbstverständlich wird auch hinterm Tresen Bier ausgeschenkt. Welches, darüber haben 700 Leute bei einer Online-Abstimmung entschieden: Tegernseer Hell, Pater-Simon-Pils und Franziskaner Weißbier. Um die Bar und Cocktails kümmert sich künftig Geschäftsführer Basti Stachs, der seine Tricks bei einem Lehrgang in Berlin gelernt hat.

Das Butchers soll ein Ort zum Kennenlernen werden. So stellt es sich zumindest der Betreiber vor. Hohe Tische, ein 15 Meter langer Bartresen, ein gemeinsames Waschbecken für Männer und Frauen – all das soll einladen, zusammen ins Gespräch zu kommen. Das ist Herberts Forches Hauptanliegen: Er will seinen geliebten Indersdorfer Marktplatz wieder mit Leben füllen, nachdem fast der ganze Einzelhandel ins Gewerbegebiet umgezogen ist. „Aber Gastronomie ist perfekt für die Ortsmitte“, sagt Forche. Er hat auf dem Gebiet Erfahrung, betreibt seit Jahren den Schießstand in Indersdorf und die Druidenbar auf dem Münchner Tollwood. Im Butschers soll es einmal die Woche Live-Musik und einen DJ-Abend geben. Zudem bekommt die Bar einen kleinen Außenbereich.

Noch wird im Lokal fleißig gewerkelt, damit der Umbau bis zur Eröffnung so ist, wie es Forche seit fünf Jahren in seinem Kopf vor sich sieht.

Das Butchers

öffnet offiziell am 2. November. Alle aktuellen Infos gibt es im Internet unter www.facebook.com/Butchers.Indersdorf

Christiane Breitenberger