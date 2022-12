Eindrucksvolles Mahnmal: „Betender Soldat“ am Weichser Friedhof wird 100 Jahre alt

Teilen

Krieger- und Soldatenvorsitzender Josef Lamprecht erinnerte an die Geschichte des „betenden Soldaten“. © Robert Neisser

Der „Betende Soldat“ am Weichser Friedhof wird 100 Jahre alt. Grund für den Krieger- und Soldatenverein Weichs die Geschichte der Statue Revue passieren zu lassen.

Weichs – Im Rahmen des diesjährigen Jahrtages des Krieger- und Soldatenvereins Weichs wurde im Kirchenfriedhof am Kriegerdenkmal an die Einweihung des „betenden Soldaten“ erinnert. Vorsitzender Josef Lamprecht gab einen umfangreichen Rückblick über die Hintergründe des Kriegerdenkmals. 1914 war bekanntlich der Erste Weltkrieg ausgebrochen, der sich – anders als erwartet – zu einem verheerenden, vierjährigen, blutigen Massensterben mit 17 Millionen Toten entwickelte. Auch von der Gemeinde Weichs forderte der Krieg einen hohen Blutzoll: 32 Männer mussten bis zum Ende des Krieges 1918 ihr Leben auf dem Feld lassen.

Josef Lechenbauer sammelte damals die finanziellen Mittel

Zur Erinnerung an diese Gefallenen wurde in den Jahren danach ein neues Kriegerdenkmal errichtet. Es zeigte einen im Gebet vertieften Soldaten auf einer Vierkantsäule. Ein Weichser Bürger erwarb sich dabei ganz besondere Verdienste, berichtete Lamprecht. Schmiedemeister und Landwirt Josef Lechenbauer, nach dem in Weichs auch eine Straße benannt ist. Ihm war es vor allem zu verdanken, dass mit einer einmaligen Sammelaktion die Mittel aufgebracht werden konnten, um das Vorhaben zu realisieren.

Die Stationen der Statue

Im Jahr 1922 war es dann so weit: Das Kriegerdenkmal mit dem betenden Soldaten wurde an der Hauptstraße eingeweiht. Kaplan Pistorius nahm damals den Weiheakt vor, umrahmt von einem Fahnenmeer der ortsansässigen sowie benachbarten Vereine und begleitet von zahlreichen Weichser Bürgern. Patenverein war damals der Veteranenverein Vierkirchen, dessen Vorsitzender Georg Merkl in der Gemeinde Weichs aufgewachsen war.

Zur feierlichen Weihe des Kriegerdenkmals 1922 kamen hunderte Besucher nach Weichs. © Privat

1973 jedoch musste wegen des stark erhöhten Verkehrsaufkommens an der Hauptstraße das Kriegerdenkmal abgetragen und im Kirchenfriedhof wieder errichtet werden.

Wiederum 20 Jahre später schuf der Krieger- und Soldatenverein Weichs ein neues, „vereintes“ Kriegerdenkmal an der Freiherrnstraße in der Form, in der es heute noch zu sehen ist. Zuvor hatte das Denkmalschutzamt die Integrierung der alten, kompletten Skulptur samt Säule in das neue Denkmal verweigert. Somit erinnert heute allein der „betende Soldat“ am Friedhof noch an das ehemalige Denkmal.

Robert Neisser