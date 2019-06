Polizei warnt vor mieser Microsoft-Masche

Eine 63-jährige Feldgedingerin wurde Opfer einer perfiden Betrugsmasche: Vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter verschafften sich Zugang auf den Rechner der Frau, in der Hoffnung, dort Kontodaten stehlen zu können. Die Polizei weiß um das Thema – und warnt eindringlich!

Dachau –Renate Z. (Name geändert; die Red.) hatte vor einigen Wochen einen harten Tag, sie hatte „einiges um die Ohren“, wie sie sich im Gespräch mit der Heimatzeitung erinnert. Just an diesem Tag aber klingelte bei der 63-Jährigen das Telefon. Ein Anrufer „mit starkem Akzent“, so Z., stellte sich ihr als Mitarbeiter von Microsoft vor. Z.’s Computer sei gehackt worden; sie müsste, um diese Schadsoftware wieder loszuwerden, unbedingt ein neues – kostenloses – Programm downloaden. Der Download dauere zehn Minuten, erklärte der Anrufer, wobei Z. währenddessen gerne von ihrem Computer weggehen dürfe. Das Programm installiere sich dann von selbst. Zuvor aber müsse die 63-Jährige ihm Zugriff auf ihren Rechner erlauben, er würde sie dann auf die Microsoft-Seite lotsen und ihr beim Start des Downloads helfen.

Heute weiß Renate Z., dass hier längst alle Alarmglocken bei ihr hätten läuten müssen, doch sie folgte dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter weiter. Erst als sie bemerkte, dass an ihrem Computer die Kamera eingeschaltet war und der Anrufer ihr bereits die letzten vier Zahlen ihrer Kontonummer sagen konnte – wobei Z. ihm doch bitte die vollständige Nummer nennen solle – wurde die Feldgedingerin misstrauisch. Sie legte auf und zog den Netzstecker ihres Computers.

In buchstäblich letzter Sekunde. Denn so konnte der Anrufer keine weiteren Daten von ihrem Computer klauen. „Klar, es war ein Fehler, wenn man so hinterher drüber nachdenkt“, sagt Z. Aber wenn man mal bearbeitet werde, „dann machst du Sachen, die du einfach nicht tun solltest“.

Günther Findl, Sprecher bei der Polizei in Dachau, kennt das Phänomen des sogenannten Microsoft-Betrugs seit vielen Jahren. Die Täter sitzen in aller Regel in Call-Centern in Indien, über Online-Telefonbücher würden sie sich willkürlich Opfer aussuchen. „Wenn von 50 Angerufenen einer mitmacht, ist das für die schon ein Erfolg“, weiß Findl. Erst Ende des vergangenen Jahres hat die indische Polizei – nach mehr als 7000 Beschwerden von Microsoft-Kunden aus 15 Ländern – 26 dieser betrügerischen Call-Center durchsucht und 63 Personen verhaftet. Allerdings mit wenig Erfolg: Nur wenige Wochen später setzte die von der Polizei als „Microsoft-Welle“ bezeichnete Betrugsmasche wieder ein.

Dabei gehen die Täter Findl zufolge stets sehr ähnlich vor: „Stufe 1“ sei, dass Opfer angerufen und auf angebliche Schadsoftware auf ihren Rechnern hingewiesen würden. Um dies zu belegen, verweisen sie dabei oft auf Fehlerprotokolle, die laut Findl aber auf jedem Rechner zu finden sind und eigentlich keine Bedeutung haben. Stufe 2 sei dann, dass die angeblichen Microsoft-Experten aber erklären, das Problem aus der Welt schaffen zu können, „dann übernehmen sie die Steuerung des Computers“, so Findl. Die letzte Stufe sei schließlich, dass der Cyber-Eindringling nach Kontodaten, am liebsten beim Online-Bezahldienst Paypal, sucht: „Er schaut, wo er überall rein kann“, so Findl, und nimmt mit, „was er an sensiblen Daten kriegen kann“.

Microsoft selbst betont in diesem Zusammenhang, „dass es unter keinen Umständen technischen Support von sich aus anbietet“. Jeglicher Kontakt für eine von Microsoft angebotene Supportleistung müsse vom Kunden ausgehen. Polizist Findl ergänzt außerdem, dass Angerufene „im Zweifel immer bei der Polizei nachfragen“ beziehungsweise sich über die Internetseiten www.polizei.bayern.de und www.verbraucherzentrale.de über etwaige Betrugsmaschen informieren sollten. Günther Findl zufolge würde es die Anrufer auch oftmals beeindrucken, wenn man auf eine Rückrufnummer bestehe: Die auf dem Display erscheinende Telefonnummer sei nämlich in aller Regel ebenso falsch wie die Geschichte der angeblichen Schadsoftware auf dem Computer der Opfer.

Auch wenn Renate Z. – zum Glück – nicht geschädigt wurde, betont Polizei-Sprecher Findl dennoch, dass alle derartigen Fälle gemeldet werden sollten. Die Polizei nehme sie auf alle Fälle zu Protokoll und verwende sie für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Die einzige Möglichkeit, derartigen Betrügereien ein Ende zu setzen, sei nämlich, die Leute aufzuklären, damit sie sich nicht in der „Microsoft-Welle“ untergehen...

