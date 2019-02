Fleißige Mitglieder packen an

Sie haben kräftig Hand angelegt im Gasthaus Gschwendtner in Eisenhofen. Bei der Jahresversammlung des Vereins „Brauchtum und Maibaum“ wurde nun Bilanz gezogen.

Eisenhofen – Rund 800 Stunden hat sie im vergangenen Jahr geschuftet, die „Rentnergang“. So nennt Vorsitzender Josef Arzberger fast schon liebevoll die Truppe um Hans Hillreiner, die zusammen mit dem örtlichen Burschenverein (300 Stunden) im Gasthaus Gschwendtner arbeitet, größtenteils im Speicher. Dort wurde der neu geschaffene Chronikraum abgemauert und mit entsprechenden Stahltüren versehen, so dass er nun brandsicher und wasserfest ist. „Jetzt können da die Schreiner rein und die Regale einbauen“, so Hans Hillreiner. Zudem hat der Eingang des Wirtshauses ein Vordach erhalten und es wurde ein Carport erstellt.

Heuer ist ebenfalls viel Einsatz gefragt. Denn der Verein will die Küche erneuern und die sowie den Rest des Wirtshauses an Erdgas anschließen. Außerdem soll der Carport gepflastert und der Stadel umgebaut und saniert werden. Auch der große Parkplatz wird gepflastert.

Langfristig gesehen, sollen die Toilettenanlagen saniert und modernisiert und der Kamin abgebaut werden. Das größte Problem sieht Vorsitzender Josef Arzberger darin, das Dach zu renovieren. Für die Verschalung werden viele Dachlatten und Platten benötigt. „Sammelt recht viel Holz für diese Verschalung“, bittet Arzberger daher nicht nur die Mitglieder. 170 sind es mittlerweile. Gut die Hälfte war bei der Jahresversammlung anwesend.

Josef Arzberger freut sich aber nicht nur über das große Engagement, sondern auch über die finanzielle Unterstützung von mehreren Seiten, unter anderem der Gemeinde Erdweg. Im vergangenen Jahr gingen rund 8000 Euro an Spenden ein, 2500 Euro waren von der Flughafen München GmbH. Mehrere örtliche Firmen haben außerdem „fachkundig, zeitnah und günstig, manchmal sogar kostenlos für uns gearbeitet“.

Und so könnte es nach Meinung von Josef Arzberger und Kassier Johann Arzberger ruhig weitergehen. Denn in der Kasse sind zwar 19 000 Euro, doch kosten alle geplanten Maßnahmen in 2019 rund 27 000 Euro. Dafür wurde bereits ein Zuschussantrag bei der Gemeinde Erdweg gestellt.

