Well-Brüder: Kabarett mit musikalischer Klasse

Von: Nico Bauer

Musikalisch und kabarettistisch große Klasse: die Well-Buam aus dem Biermoos. © Nico Bauer

Am Donnerstagabend wurde der zentrale Festakt zum Jubiläum mit den Well-Brüdern aus dem Biermoos eingeleitet. Es war ein famoser Beginn der Feierlichkeiten. Das Festzelt war voll, die Zuschauer verbrachten einen äußerst vergnüglichen Abend.

Erdweg – Normalerweise gibt es zum Geburtstag Geschenke, aber in dem Fall hat sich das Geburtstagskind selbst beschenkt. Am Donnerstagabend traten die Well-Brüder aus dem Biermoos im Festzelt Erdweg auf zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde, und 500 Gäste hatten in dem vollen Festzelt ein königliches Vergnügen.



Die Brüder Christoph und Michael Well (Ex-Mitglieder der Biermösl Blosn) bilden zusammen mit ihrem Bruder Karl (Guglhupfa) aus dem schier unerschöpflichen Humor-Familien-Clan das Trio, das auf die 50 Jahre der Gemeinde noch einmal 2950 Jahre draufsetzt. Damit beginnt nämlich der Geschichtsunterricht über die 3000 Jahre alte Klamauk-Heimatortschaft Hausen, die sich durch den Abend zog und im Well-Imperium jahrzehntelange Tradition hat.



Die drei Wells sangen die Hymne in vier Sätzen der einheimischen Feuerwehr und nahmen dann das Landleben bis ins letzte Detail auf den Korn. Beim Musizieren mit den Alphörnern berichtete Michael Well, „dass das unsere Stubnmusi ist. Jetzt wisst ihr auch, wie groß Stubn in Hausen sind. Wir spielen übrigens auf dem Klo.“ Und bei Witzen über Ewigkeitsbaustellen für den Bau der Kanalisation kann nahezu jede Gemeinde in Bayern mitreden und mitlachen.



Im Mittelpunkt des politischen, weißblauen Kabaretts steht mittlerweile Ministerpräsident Markus Söder, nachdem Ex-Liebling Andreas Scheuer kein Amt mehr inne hat. Die Musiker besangen dabei wichtige Ereignisse wie die Baumumarmung des Landesvaters, durch die aus dem auserwählten Baum ein 5G-Funkmast von Huawei wurde. Und überhaupt wirft die Bereisung Söders durch das Universum beim Aufhängen von Kruzifixen an allen Sternen die Frage auf, ob das Sternenbild des großen Wagens eigentlich auch eine Abgasabschalteinrichtung habe.



Die Schenkelklopfer der Brüder aus dem Biermoos hatten auch beim Festabend in Erdweg reichlich (Lach-)Erfolg. Bei allem Klamauk geht aber auch nicht unter, dass die Herren musikalisch und tänzerisch große Klasse haben. Während des Konzertes wurde so ziemlich das gesamte Inventar einer durchschnittlichen Musikschule verwendet inklusive der Eigenbau-Instrumente, die dem Publikum als BayWa-Leihgaben vorgestellt werden. Was nach Leichtigkeit aussieht, ist Genialität.



Und die Erdweger feiern fest weiter, nachdem der Zeltbetrieb mit zwei Kulturabenden (Well-Brüder, Roland Hefter & Isarrider am gestrigen Tag) startete. Am Samstag ab 18 Uhr folgt nun der offizielle Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Erdweg mit Ehrungen. Am Sonntag veranstaltet Erdweg dann das Bürgerfest mit einem Fahnen- und Vereinszug (13.30 Uhr) als Höhepunkt des bunten Tages mit Rahmenprogramm und Musik der Blaskapelle Eisenhofen.