82-Jähriger tot in seinem Haus gefunden

Erdweg – Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagmorgen in der Küche eines Einfamilienhauses in Welshofen ein Schwelbrand entstanden. Ein Tisch sowie Stühle wurden dabei beschädigt. Entdeckt hatte den Brand der Sohn des Hausbesitzers, der gegen 8.30 Uhr sein elterliches Wohnhaus aufgesucht, Brandgeruch wahrgenommen und seinen 82-jährigen Vater leblos in der Küche vorgefunden hatte.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen zeigten keinen Erfolg. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt nun sowohl zur Brand-, als auch zur Todesursache. Ob der Senior bereits vor dem Feuer verstarb oder erst infolge dessen, ist bislang nämlich noch völlig unklar. dn

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen. (Symbolbild) © Stephan Jansen/DPA