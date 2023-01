Langengern trauert um Martin Steiner - „da Schmie vo Gern“

„Da Schmie“ und die Gratulanten aus der Politik: MdL Bernhard Seidenath, Landrat Stefan Löwl und Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt (von links) überbrachten Martin Steiner zum 100. ihre Glück- und Segenswünsche. © Gemeinde Erdweg

Im November durfte Martin Steiner, „da Schmie vo Gern“, wie er auch genannt wurde, noch im großen Kreis seinen 100. Geburtstag feiern. Jetzt ist Steiner im Kreise seiner Familie in Langengern friedlich eingeschlafen.

Langengern – Er war der älteste Bürger von Langengern. „Und mit seinen 100 Jahren agil und immer gut gelaunt“, erzählt sein Sohn Helmut. Mit 125 Gästen habe sein Vater Martin munter seinen besonderen Geburtstag gefeiert, sich über jeden Gratulanten gefreut und sogar selbst bei einem Ständchen mitgesungen. Denn Martin Steiner war auch im hohen Alter noch Mitglied einer losen Sängergemeinschaft, die den Jubilar hochleben ließ.

Martin Steiner wurde 1922 in Kiemertshofen geboren und ist als drittes Kind seiner Eltern mit sieben Geschwistern aufgewachsen. In Pipinsried absolvierte Steiner 1937 eine Lehre als Huf- und Wagenschmied. Im Jahre 1941 wurde er zur Wehrmacht einberufen und erlebte die schwere Zeit des Zweiten Weltkrieges. Erst 1948 konnte er nach dreijähriger russischer Gefangenschaft in seine geliebte Heimat zurückkehren.

Martin Steiner lässt zehn Enkel und fünf Urenkel zurück

1953 übernahm Steiner das elterliche landwirtschaftliche Anwesen, die Schmiede und das Sägewerk in Langengern, und heiratete seine Barbara, die bereits 1999 verstorben ist. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, wovon eines bereits im Säuglingsalter verstarb. Der Jubilar hatte insgesamt zehn Enkel und fünf Urenkel, die ihm große Freude bereiteten.

Langjähriger kommunalpolitischer Einsatz

In der früher selbstständigen Gemeinde Unterweikertshofen hat sich Martin Steiner durch seine langjährige kommunalpolitische Tätigkeit hervorgetan. Von 1960 bis 1972 unter Bürgermeister Anton Haas und später nach dem freiwilligen Zusammenschluss zur Gemeinde Erdweg in der Zeit von 1972 bis 1978 unter Bürgermeister Ludwig Ostermair erwarb er sich als Gemeinderat große Verdienste.

In zwei Vereinen Ehrenvorsitzender

Für seinen persönlichen Einsatz für die Allgemeinheit hatte Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt dem Jubilar an seinem Geburtstag „Dank und Anerkennung“ ausgesprochen und ein Präsent gebracht. Aber nicht nur das Gemeinwesen war Steiner wichtig, sondern auch das Vereinsleben. So war Martin Steiner insgesamt beachtliche 16 Jahre Vorsitzender beim Braxenclub Langengern. Dort wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt, ebenso wie beim FC Langengern-Plixenried.

Noch mit 99 in der Werkstatt gewerkelt

Die Übergabe seines Betriebs an seinen Sohn Helmut erfolgte 1987. Seit vielen Jahren führt Helmut dort eine bekannte Lackiererei. Steiners ältester Sohn Martin hatte im Bereich des früheren Sägewerks einen Kfz-Betrieb, der zwischenzeitlich von dessen Sohn Roland übernommen wurde. „Da Schmie vo Gern“ hat sich nach dem Berufsleben aber nie wirklich zur Ruhe gesetzt. Bis etwa zum 99. Geburtstag habe sein Vater jeden Tag in seiner Werkstatt gebastelt. „Zuletzt hat er für mich Gestelle geschweißt“, so Helmut Steiner. „Und dann hat er schon wieder sein nächstes Projekt geplant.“

Friedlich eingeschlafen

Martin Steiner wohnte oben im Hause des Sohnes Helmut, kam aber nur zum Mittagessen runter. „Ansonsten hat mein Vater alles selbständig erledigt“, sagt Helmut Steiner. In seinem 99. Lebensjahr musste Helmut Steiner mit einer Covid-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, hatte sich aber gut erholt und freute sich, seinen runden Geburtstag noch feiern zu dürfen. Am Montag ist Martin Steiner friedlich im Kreise der Familie eingeschlafen. Gottesdienst mit anschließender Beerdigung ist am heutigen Donnerstag um 15 Uhr in Sittenbach.