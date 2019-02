Windkraftanlage beschäftigt die Welshofener

Der Bau der Windkraftanlage treibt die Welshofener weiter um. Bei der Bürgerversammlung im Pfarrhof mit 28 Zuhörern hatte Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt vor allem Fragen dazu zu beantworten.

Welshofen –Helmut Bayer vom Verein „Unser Buchwald“ hätte sich beim Spatenstich für den Bau der privaten Windkraftanlage mehr „öffentlichkeitswirksame Zurückhaltung“ des Gemeindechefs und des Landrats gewünscht. Blatt hielt entgegen, dass er der Einladung als Bürgermeister der Gemeinde gefolgt sei. Er vertrete alle Gemeindebürger, auch die Windkraftgegner. Und sollten die ihn zu einer Veranstaltung einladen, würde er auch dort hingehen.

Er erklärte auch, warum die Gemeinde sich mit 5000 Euro moderat an der Windkraftanlage beteiligt hat. In erster Linie sei es wichtig, dass auch die Verwaltung alle Infos dazu erhalte. Franz Willibald erkundigte sich, ob noch weitere Windkraftanlagen im Landkreis geplant seien und wer diese genehmigen kann. Dies sei ihm nicht bekannt, so Blatt. Willibald wollte auch wissen, warum wegen des Baus der Anlage Geschwindigkeitsbegrenzungen in diesem Bereich angeordnet wurden, auch wenn überhaupt keine Bautätigkeit stattgefunden habe. Blatt verwies bei dieser Staatsstraße aber auf das Straßenbauamt München, das eine Tempobegrenzung anordnen könne, wenn es wegen der Baustelle selbst Gefahrenstellen gebe.

Ein anderer Welshofener fragte, wann die Gemeinde die Bürger informiert, falls weitere Windkraftanlagen gebaut werden. Dazu betonte Blatt aber, dass viele Infos aus der Gesellschafterversammlung nicht öffentlich seien. Spätestens, wenn ein Bauantrag oder ein Antrag auf ein Bauleitverfahren eingehe, werde dies öffentlich im Gemeinderat behandelt.

