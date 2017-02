Dackel Nelson ist tot. Der 15 Jahre alte, dreibeinige Hund war wie berichtet in der Silvesternacht bei Unterweikertshofen verschwunden. Am Mittwoch wurde Nelson am Ufer der Glonn liegend gefunden. Sein Tod gibt genauso wie sein Verschwinden Rätsel auf.

Unterweikertshofen - „Ob Nelson dort ertrunken ist oder entsorgt wurde, kann man nicht mehr nachvollziehen“, sagt Christine Schlicht von der privaten Tierschutzgruppe aus Erding, die das aus Ungarn stammende Tier im Oktober 2015 an eine Familie in Unterweikertshofen vermittelt hatte. Nelson könne an Erschöpfung gestorben sein, in den Fluss gefallen oder dort hineingeworfen worden sein, so Schlicht, die vermutet, dass der fast taube und blinde Dackel entführt worden ist. Fakt ist, dass Nelson rund 500 Meter von seinem Zuhause von Anwohnern entdeckt wurde. Wie er dorthin kam, bleibt wohl für immer unklar.

zim