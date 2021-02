Pendler ärgern sich über überschwemmte Unterführung am Erdweger Bahnhof

Wenn es heftig regnet, steht die Unterführung am Erdweger Bahnhof unter Wasser. Das ärgert nicht nur die Pendler, sondern auch den Bürgermeister, denn: Das Problem ist bekannt, doch die Bahn unternimmt nichts.

Erdweg – Schneller und deutlich öfter kommen die Landkreisbürger seit Einführung der S2 in die Landeshauptstadt. Doch wenn es heftig regnet, müssen zumindest die Erdweger nasse Füße miteinkalkulieren. Das Problem ist indes nicht neu. Am vergangenen Donnerstagabend ist es nach heftigen Regenfällen wieder passiert: Als Monika Mate, die beinahe täglich nach München zu ihrem Arbeitsplatz und zurück nach Erdweg pendelt, aus dem Zug aus München stieg, stand die Unterführung, die Gleis 1 (Richtung München) mit Gleis 2 (Richtung Altomünster) verbindet, mehrere Zentimeter unter Wasser. Sie rief daraufhin bei der integrierten Leitstelle an, damit die Feuerwehr dort auspumpt. Wenn man darauf nicht warten wollte, hieß es entweder die Hosen hochkrempeln und durchwaten oder – wie sie – verbotenerweise eine Nottreppe am Ende des Bahnsteigs Erdweg benutzen, von dort aus über die Gleise steigen und am anderen Bahnsteig die Nottreppe nach oben nehmen. Für sie selbst sei das ja in Ordnung, so Monika Mate, doch habe sie eine Dame mit Rollator bemerkt, die das natürlich nicht konnte und einen längeren Umweg in Kauf nehmen musste. „Mehrere Leute haben wegen des Umstands geschimpft“, so Mate.

Am Freitagmorgen um 5 Uhr war – weil es quasi durchgeregnet hatte – wieder Wasser in der Unterführung. Und erneut rief die Erdwegerin bei der integrierten Leitstelle an. Dass die Feuerwehr Großberghofen mit sechs Mann Besatzung wenige Minuten später anrückte, habe sie nicht mehr mitbekommen, weil da ihre S-Bahn nach München schon abgefahren war. Die Feuerwehr hat allerdings kein Wasser in der Unterführung entdeckt, so Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt, seines Zeichen auch zweiter Kommandant der FFW Großberghofen, der mit ausgerückt war. „Da unten war es allenfalls noch feucht“, meint Blatt. Er vermutet, dass die Pumpen im Entwässerungsschacht angesprungen sind und das Wasser abgepumpt haben. Das Problem in Erdweg: Der Weg zur Unterführung hat ein starkes Gefälle. Wenn hier das Wasser herunterschießt, landet es zunächst in schmalen Sickerkanälen und dann in einem Pumpensumpf. Erreicht das Wasser dort eine gewisse Höhe, beginnen Pumpen zu arbeiten.

Bei einem Einsatz im Mai 2020 ist das aber wohl nicht passiert, weiß Blatt. Statt dessen musste die Feuerwehr pumpen. Die Gemeinde Erdweg hat die Rechnung dafür dann an die Bahn geschickt. Nach ein paar Tagen sei diese aber von der Buchhaltung zurückgekommen. Dafür sei man nicht zuständig, hieß es. Der Gemeindechef ärgert sich ziemlich über das Unternehmen. Weder gebe es einen festen Ansprechpartner, noch seien die von der Gemeinde angezeigten Mängel beseitigt worden. „Es wird nur immer gesagt, dass Abhilfe geschaffen wird. Aber passiert ist nicht viel“, so Christian Blatt. Auch die Ausführungspläne, aus denen ersichtlich wäre, wie die Entwässerung funktioniert, habe man bisher nicht bekommen. Und deswegen hat die Kommune den Neubau des Bahnhofs auch bis jetzt nicht abgenommen, betont Blatt. Folglich liegt der Unterhalt des Bahnhofs samt Pflege noch in Händen der Bahn. Blatt: „Aber ich werde denen immer wieder schreiben, bis sich etwas in dem Unternehmen bewegt.“

