Berater der Jugendlichen: Maximilian Rutz ist der neue Gemeindejugendpfleger

Maximilian Rutz Foto: privat © privat

Die Altomünsterer kannten Maximilian Rutz lange als ehrenamtlichen Helfer in der Kinder- und Jugendarbeit. Jetzt stellte sich der gelernte Heilerziehungspfleger dem Gemeinderat Erdweg vor.

Erdweg - Rutz ist seit Mai nämlich Vollzeit-Nachfolger von Katja Faig, die nun in Sulzemoos tätig ist.

Juz sehr gut besucht

Der 26-Jährige fühlt sich bereits jetzt im Juz „super angenommen“, und freut sich über das gute Feedback von Jugendlichen und Eltern. Das Juz ist dienstags und freitags von 15 bis 21 Uhr geöffnet und wird im Schnitt von 12 bis 22 Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren besucht, „was im Vergleich zu anderen Jugendzentren viel ist“, betonte Rutz. Es gibt kostenlose Koch-Projekte, die der Gemeindejugendpfleger deshalb wichtig findet, weil „dies für manche das einzige Mal ist, wo sie frisch und selbst Gekochtes essen“. Daneben werden Übernachtungen im Zusammenhang mit Kinonächten angeboten, Workshops oder auch mal ein Mädelstag. Auch die Gestaltung und Pflege des Juz gehören zu den Aufgaben des Gemeindejugendpflegers.

In den Ferien geöffnet

Mit ein wenig Stolz stellte Maximilian Rutz heraus, dass das Erdweger Jugendzentrum eines der wenigen ist, das in allen Ferien geöffnet hat. Bei der aufsuchenden Jugendarbeit ist Rutz in der Regel drei Mal pro Woche an Hot-Spots, führt Gespräche, berät Jugendliche und Eltern und begleitet zu schwierigen Terminen. Bürgermeister Christian Blatt betonte, dass es viel ruhiger geworden sei an bisher brenzligen Ecken. „Der Maxi hat sich gut eingearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit der Schule Erdweg klappt sehr gut“, so Blatt.

Daneben ist Maximilian Rutz beschäftigt mit organisatorischer Arbeit wie der Planung des Winter- und Sommer-Ferienprogramms, dem Erstellen von Flyern für Veranstaltungen oder mit Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise in den sozialen Medien. Aber nicht nur mit der Schule, auch mit den Vereinen und anderen Jugendzentren sei er in gutem Kontakt. Als Erfolge konnte der Gemeindejugendpfleger unter anderem die Ausbildung einiger Jugendlicher zum Jugendleiter vermelden, einen Workshop zum professionellen Babysitter mit Zertifikat und in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Altomünster ein Inklusionscamp. Bürgermeister Blatt hob positiv hervor, dass sich die Jugendlichen sofort engagiert hätten beim Gemeindejubiläum.

Für seinen Vortrag erhielt Maximilian Rutz nicht nur Applaus, sondern auch ein Lob. „Ich gratuliere, dass das das so gut angelaufen ist“, freute sich Ralph Bibinger, Freie Wähler Erdweg.

Sabine Schäfer