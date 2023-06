Blasius Thätter starb im Kreis der Familie

Von: Nikola Obermeier

„Eigentlich bin ich Altphilologe“, sagte Blasius Thätter bei seinem 75. Geburtstag in seinem Haus in Großberghofen. © no

Blasius Thätter ist tot. Der langjährige Landtagsabgeordnete und im Landkreis sehr bekannte Lehrer und Unternehmer starb im Alter von 87 Jahren im Kreise seiner Familie.

Großberghofen – In seinem Geburtshaus hat Blasius Thätter für immer die Augen geschlossen. In der Nacht zum Freitag starb der Großberghofener im Alter von 87 Jahren, umgeben von seiner Familie, so wie er sich gewünscht hat. „Es war friedlich, tröstlich, ruhig“, sagt Christl Thätter, seine Ehefrau.

Um alle Berufe, Ausbildungen und Berufungen von Blasius Thätter aufzuzählen, braucht es Platz. Altphilologe, Lehrer, Zimmerermeister, Betonbaumeister, Politiker, Autor, Ehemann, Vater und Opa: Blasius Thätter war alles in einem. Und über allem stand für ihn stets die Menschlichkeit, das Interesse an den und das Gespür für die Menschen.

Rund 20 Jahre lang hat Blasius Thätter nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1966 das Baugeschäft in Großberghofen mit zunächst rund 30 Mitarbeitern geführt. „Ich hab’ ihm versprochen, dass ich die Leute nicht hängen lasse“, erzählte Blasius Thätter anlässlich seines 75. Geburtstages. Darum hatte er seinen geliebten Beruf als Lehrer in Walkertshofen aufgegeben. Er legte zwei Meisterprüfungen ab, als Zimmerer und als Betonbauer – und wollte wieder Lehrer werden. Thätter begann mit dem Studium der Sonderpädagogik. Das war 1977, als das dritte Kind von Christl und Blasius Thätter geboren wurde.

Die Ehrenbürgerwürde wurde Blasius Thätter, hier mit seiner Frau Christl, von Bürgermeister Christian Blatt im Juli 2022 verliehen. © Habschied

Standesamtlich geheiratet hat das Paar im Jahr 1961 schon während des Studiums von Blasius Thätter. Er studierte zunächst Altphilologie und Germanistik, dann Lehramt an Volksschulen. Die kirchliche Hochzeit folgte im Jahr 1963. 1965 erblickte Tochter Michaela das Licht der Welt. Sohn Blasius folgte 1967, Nesthäkchen Benedikt im Jahr 1977. Das Leben des jungen Vaters war ausgefüllt: Neben dem Beruf als Sonderschullehrer lief bis 1990 das Baugeschäft weiter, von der Freizeit als Fußballer und Theaterspieler ganz zu schweigen. „Ich hab immer spaßeshalber gesagt, er ist ein verheirateter Junggeselle, weil er so oft aushäusig war“, sagt Christl Thätter heute und schmunzelt. Ihr Mann organisierte bunte Abende beim Sportverein, spielte Theater, viel unterwegs – und dann kam die Politik hinzu.

36 Jahre lang war Thätter Erdweger Gemeinderat – seit der Gründung der Gemeinde bis 2008. Der politische Weg führte weiter: vom Ortsvorsitzenden der CSU Erdweg (1981) in den Kreistag (1984) bis zum Fraktionsvorsitzenden der CSU im Kreistag (ab 1990 18 Jahre lang) zum Landtagsabgeordneten. Damals hatte er eine neunte Klasse in der Förderschule. „Die haben die Wahlkampfplakate gesehen und mich gefragt: ,Was wird dann aus uns, wenn Sie im Landtag sind?’“ Thätter konnte seine Schüler beruhigen – bis dahin seien sie in einem Ausbildungsbetrieb untergebracht.

Im Herbst 1994 hängte der Lehrer seinen Beruf zum zweiten Mal an den Nagel – und wurde Politiker. Er war damals der einzige Sonderschullehrer im Landtag und machte sich von 1995 an für sein Thema stark: die Integration von geistig, körperlich und sprachbehinderten Kindern.

Thätter war Mitglied des Bildungsausschusses im Bayerischen Landtag, hatte den Vorsitz der Arbeitsgruppe „Möglichkeiten und Grenzen der Integration“ inne, wurde mit dem Bayerischen Verdienstorden und mit der Verfassungsmedaille in Silber ausgezeichnet. „Er war kein Politiker, der irgendwelche Ämter und Posten anstrebte“, sagt Christl Thätter. Er setzte sich für die Themen ein, die ihm am Herzen lagen.

Thätter ließ sich nicht verbiegen, das zeigt dieser Satz aus einem Interview in der Heimatzeitung im Jahr 2016: „Es ist immer gefährlich, wenn Leute glauben, sie hätten allein als Einzige Recht. Das war schon beim Stoiber so, der 14 Jahre mein Ministerpräsident war. Die ersten zehn Jahre sind wir glänzend miteinander ausgekommen, auch die Fraktion. Dann hat er sich stark verändert. Diese Art, man sei viel gescheiter als andere, und alle müssen tapfer mitbellen. Aber so kann man nicht agieren.“

Nachdem sich Blasius Thätter 2008 aus allen politischen Ämtern in den Ruhestand verabschiedet hatte, konnte er sich mehr dem Schreiben widmen. In zwei Büchlein sind die Geschichten aus seiner Jugend festgehalten.

Im Jahr 2022, bei der 50-Jahr-Feier der Gemeinde Erdweg, wurde ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen. Zum Dank dafür, dass er so lange für die Gemeinde Erdweg kommunalpolitisch aktiv war, dass er sich für die Gesellschaft, die Vereine, die Kultur und die Wahrung der Historie eingesetzt hat, wie Bürgermeister Christian Blatt damals sagte. „Und Du warst für jeden da, der Deine Hilfe benötigt hat.“

Bei all den Ämtern, Berufen und Freizeitbeschäftigungen: Die Familie kam nie zu kurz, bestätigte Christl Thätter zur Diamantenen Hochzeit im Jahr 2021. Zu politischen Terminen habe sie ihren Mann immer viel begleitet. Blasius Thätter ergänzte damals: „Meine Frau war immer gut zu haben.“ Auch wenn sich das Paar „manchmal deutlich die Meinung gesagt hat“, war es ein eingespieltes Team.

Zuletzt mussten Christl und Blasius Thätter einen schweren Schicksalsschlag ertragen: Wenige Tage nach dem Bürgerfest in Erdweg, auf dem Blasius Thätter zum Ehrenbürger wurde, starb ihr ältester Sohn Blasius überraschend.

Auch das trug wohl dazu bei, dass Blasius Thätter in letzter Zeit stiller geworden ist, sagt Christl Thätter. Er war „seelisch bedrückt, und auch körperlich ging es ihm nicht mehr so gut“. Die letzten acht Tage kam er aus dem Krankenhaus nach Hause. Er war umgeben von seiner Familie, den Kindern, Enkelkindern, und seiner Frau. „Wir haben uns um ihn herum unterhalten, die Enkelin hat Klavierübungen gemacht, so wie es bei uns im Alltag eben ist“, erzählt Christl Thätter. „Ich glaube, das hat er auch gespürt.“ In der Naht zum Freitag ist Blasius Thätter eingeschlafen. Christl Thätter: „Und wenn man daran glaubt, sind mein Mann und unser Sohn jetzt zusammen.“