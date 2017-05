Schock im Rathaus Erdweg: Bürgermeister ist tot

Schock im Rathaus Erdweg und Trauer in der ganzen Gemeinde: Bürgermeister Georg Osterauer ist tot. Er starb im Alter von nur 61 Jahren.

Erdweg – Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Sonntagabend die Nachricht vom Tod des Erdweger Bürgermeisters Georg Osterauer. Er war nur kurz vorher im Kreise seiner Familie verstorben.

Bei der Jahresversammlung der Spielvereinigung Erdweg absolvierte er wieder seinen ersten öffentlichen Termin nach einer schweren Bypass-Operation und wochenlanger Rehazeit. Doch bereits kurze Zeit später erkrankte Georg Osterauer erneut und sollte sich nicht mehr erholen.

In Tränen aufgelöst war am Sonntagabend die dritte Bürgermeisterin der Gemeinde Erdweg, Monika Sedlatschek. Sie war mehr als eine Kollegin im Gemeinderat oder bei den Freien Wählern. Die Ehepaare Sedlatschek und Osterauer waren seit Jahrzehnten befreundet. Schon die Kinder sind miteinander in den Kindergarten gegangen.

In den vergangenen Monaten war Georg Osterauer krankheitsbedingt häufig vom 2. Bürgermeister Christian Blatt vertreten worden. Dass es so schlimm um den Gemeindechef stand, ahnte aber niemand.

sas