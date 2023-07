Christian Blatt (CSU) holt 66,1 Prozent und bleibt Bürgermeister

Gratulierte als eine der Ersten: Arlette Amend (2.v.r.), die für die SPD immerhin 11,1 Prozent der Stimmen holte. © hab

Amtierender Erdweger Gemeindechef erhält 66,1 Prozent der Wählerstimmen. Christian Blatt bleibt auch weiterhin erster Bürgermeister der Gemeinde. Bei der Wahl am Sonntag erreichte er 66,1 Prozent der Gesamtstimmen. Er musste noch nicht einmal in die Stichwahl.

Erdweg – Der bisherige Amtsinhaber Christian Blatt (CSU) setzte sich klar bei der Bürgermeisterwahl in Erdweg durch. Seine beiden Mitbewerber aus dem Gemeinderat Dr. Joseph Ndogmo (Freie Wählergruppe Welshofen) und die SPD-Frau Arlette Amend konnten ihm ungefährlich wenige Stimmen abringen. Ndogmo erhielt 22,8 Prozent (2017: 32,5 Prozent), Amend aus dem Stand 11,1 Prozent.

Damit musste Blatt noch nicht einmal in die Stichwahl – gerade so, wie 2017, als Blatt ebenfalls zwei Mitbewerber hatte: Rolf Blaas (Freie Wähler Erdweg) und eben Dr. Joseph Ndogmo, der seine Niederlage aber damals lächelnd quittierte. Bis Redaktionsschluss wurde Ndogmo nicht bei der Wahlparty im Sitzungssaal gesichtet. Er hat die Ergebnisse wohl online mitverfolgt. Arlette Amend zeigte sich gelassen und zufrieden („Das ist ja meine erste Wahl“) und gratulierte als eine der Ersten dem alten und neuen Gemeindechef.

Insgesamt gab es 4860 Wahlberechtigte in sechs Stimmbezirken. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,1 Prozent. Ausgezählt, inklusive Briefwahl, war um 18.37 Uhr. Am besten schnitt der alte und neue Bürgermeister in seinem Heimatort Großberghofen ab (79,5 Prozent), seine Mitbewerber ebenfalls in ihren Wohnorten. So holte Arlette Amend in Kleinberghofen 18,7 Prozent, Dr. Joseph Ndogmo in Welshofen 25,3 Prozent.

Einen dicken Kuss gab es von Ehefrau Christine, hier mit Söhnchen Michael. © hab

Christian Blatt stellte sich zum dritten Mal zur Wahl: 2014 scheiterte er aber gegen Georg Osterauer (Freie Wähler Erdweg), wurde damals zweiter Bürgermeister. In dieser Funktion vertrat er 2017 mehrere Monate den erkrankten Osterauer, der im Mai 2017 unerwartet starb. Im September 2017 wurde Blatt erster Bürgermeister. Und nun konnte der 39-Jährige im gut gefüllten Sitzungssaal mit Eltern, Geschwistern, seiner Ehefrau Christine und den beiden Söhnen erleichtert seinen zweiten Sieg feiern. „Ich bin zufrieden und sehr sehr dankbar für den großen Vertrauensbeweis“, sagte er. Noch am Freitag war der Großberghofener zurückhaltend: „Ich hoffe, dass alles klappt. Und ich bin froh, wenn der Sonntag rum ist.“

Familie und Freunde sowie viele Besucher, die sich im Rathaus Erdweg eingefunden hatten, reagierten begeistert. Landrat Stefan Löwl: „Christian Blatt ist ein super Bürgermeister, und ich bin stolz für die CSU im Landkreis.“

MdL Bernhard Seidenath betonte: „Christian Blatt ist ein Glücksfall für die Gemeinde.“